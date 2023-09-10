Санчо поговорит с Тен Хагом в понедельник

В понедельник вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо проведет судьбоносный разговор со своим главным тренер Эриком Тен Хангом.

Первую половину международного перерыва Тен Хаг использовал, чтобы немного отдохнуть, поэтому пока Эрик даже не виделся с Санчо после поражения 3:1 от "Арсенала", когда между тренером и игроком разгорелся конфликт.



Тогда, напомним, Тен Хаг объяснил отсутствие Санчо в заявке на матч плохой работой подопечного на тренировках, что Джейдон назвал ложью, а также пожаловался, что из него делают козла отпущения.



В понедельник "Юнайтед", не считая разъехавшихся по своим сборным игроков, возвращается к тренировкам на своей базе в Каррингтоне, и The Telegraph утверждает, что первым делом Тен Хаг поговорит с Санчо.



Если примирение окажется невозможно, Санчо рискует остаться без игровой практики до января. Это было бы неприятно для "Юнайтед", особенно в свете ситуации с Антони, получившим отгул на неопределенное время.



Источник добавляет, что "Юнайтед" был открыт к расставанию Санчо еще минувшим летом, однако серьезных предложений насчет стоившего клубу 73 миллиона фунтов игрока не поступило.