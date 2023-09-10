Ван Дейк — о своем удалении против "Ньюкасла": "Это был жесткий и дорогой урок"
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что удаление против "Ньюкасла" стало для него "жестким и дорогим уроком".
Напомним, FA обвинила Ван Дейка в неподобающем поведении после того, как в одном из своих первых матчей в качестве постоянного капитана "Ливерпуля" Виргил принялся оспаривать показанную ему красную карточку за фол последней надежды.
32-летний голландеуц не только спорил с рефери, но и напоследок, покидая поле "Сент-Джеймс Парк", употребил ругательство в адрес четвертого арбитра.
С выдвинутыми обвинениями Ван Дейк согласился, будучи дисквалифицированным на один матч и оштрафованным на 100,000 фунтов. Виргил лишь надеется, что это его кое-чему научило.
"Это был жесткий и дорогой урок. Мне особо и добавить нечего. Я признал вину, и я рад, что была поставлена точка".
"Я понес наказание за это, и я не думаю, что я подал правильный пример. Надеюсь, эти деньги пойдут правильным людям. Всегда лучше, когда они расходуются на благие дела", — цитирует Ван Дейка The Athletic.
10.09.2023 21:00
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