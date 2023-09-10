"Ливерпуль" сохраняет шансы на Мбаппе

"Ливерпуль" сохраняет шансы заполучить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе следующим летом.

Согласно слухам во французской прессе, Мбаппе уже договорился с "Реалом", который предпочел не тратиться на Килиана этим летом и решил подождать год, когда игрок станет свободным агентом.



Однако серьезной альтернативой "Реалу" для Мбаппе может стать "Ливерпуль", особенно если Мохамед Салах, о котором мечтают саудовские клубы, освободит место в нападении команды Юргена Клоппа.



"Конечно, "Реал" все еще является явным фаворитом на следующее лето. Но я думаю, "Ливерпулю" есть, что ему предложить, особенно если он будет свободным агентом. Каждый большой клуб в Англии должен попытаться заполучить его, а он уже решит, что ему больше подходит".



"Его мама — большой фанат "Ливерпуля", ему нравится "Ливерпуль", ему нравится то, что "Ливерпуль" делает при Юргене Клоппе", — сообщил французский журналист Жульен Лоренс ESPN.