"Ливерпуль" сохраняет шансы на Мбаппе
"Ливерпуль" сохраняет шансы заполучить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе следующим летом.
Согласно слухам во французской прессе, Мбаппе уже договорился с "Реалом", который предпочел не тратиться на Килиана этим летом и решил подождать год, когда игрок станет свободным агентом.
Однако серьезной альтернативой "Реалу" для Мбаппе может стать "Ливерпуль", особенно если Мохамед Салах, о котором мечтают саудовские клубы, освободит место в нападении команды Юргена Клоппа.
"Конечно, "Реал" все еще является явным фаворитом на следующее лето. Но я думаю, "Ливерпулю" есть, что ему предложить, особенно если он будет свободным агентом. Каждый большой клуб в Англии должен попытаться заполучить его, а он уже решит, что ему больше подходит".
"Его мама — большой фанат "Ливерпуля", ему нравится "Ливерпуль", ему нравится то, что "Ливерпуль" делает при Юргене Клоппе", — сообщил французский журналист Жульен Лоренс ESPN.
10.09.2023 20:00
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При эдвардсе можно было допустить. При шмадко, хер там
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Сразу после Белингема и Кайседо его подпишут
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200 лям с Саллаха на 4 года зп - это 50 в год.
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Снова здорова
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