"Ливерпуль" сохраняет шансы на Мбаппе

Килиан Мбаппе "Ливерпуль" сохраняет шансы заполучить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе следующим летом.

Согласно слухам во французской прессе, Мбаппе уже договорился с "Реалом", который предпочел не тратиться на Килиана этим летом и решил подождать год, когда игрок станет свободным агентом.

Однако серьезной альтернативой "Реалу" для Мбаппе может стать "Ливерпуль", особенно если Мохамед Салах, о котором мечтают саудовские клубы, освободит место в нападении команды Юргена Клоппа.

"Конечно, "Реал" все еще является явным фаворитом на следующее лето. Но я думаю, "Ливерпулю" есть, что ему предложить, особенно если он будет свободным агентом. Каждый большой клуб в Англии должен попытаться заполучить его, а он уже решит, что ему больше подходит".

"Его мама — большой фанат "Ливерпуля", ему нравится "Ливерпуль", ему нравится то, что "Ливерпуль" делает при Юргене Клоппе", — сообщил французский журналист Жульен Лоренс ESPN.


Метки Ливерпуль, Мбаппе, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2023 20:00

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  1. beatles-red 10.09.2023 20:34 # beatles-red
    При эдвардсе можно было допустить. При шмадко, хер там

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  2. skydreams 10.09.2023 20:12 # skydreams
    Сразу после Белингема и Кайседо его подпишут

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  3. vyrentz 10.09.2023 20:09 # vyrentz
    200 лям с Саллаха на 4 года зп - это 50 в год.

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  4. lfc-krr 10.09.2023 20:02 # lfc-krr
    Снова здорова

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