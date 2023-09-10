Фаулер: "МЮ старается изо всех сил разрушить трансферную стоимость Санчо"

Бывший нападающий "Ливерпуля" Робби Фаулер раскритиковал "Манчестер Юнайтед" за обращение со своим вингером Джейдоном Санчо.

Напомним, после поражения 3:1 от "Арсенала" в прошлый уикенд главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что Санчо плохо проявлял себя на тренировках, а потому не попал в заявку на матч.



Сам Санчо на это отреагировал, назвав слова Тен Хага неправдой, и Фаулеру кажется, что это внезапно вспыхнувший конфликт находится только в своем зародыше.



В прошлом сезоне Тен Хаг на три месяца отослал Санчо в Голландию улучшать свое физическое и душевное состояние, и Фаулер считает, что с таким уязвимым игроком нужно обращаться деликатнее.



"Я не знаю всех деталей, но похоже на то, что этот пузырь лопнул до того, как трансферное окно закрылось. И "Манчестер Юнайтед" поступил в этой ситуации не лучшим образом, высказавшись против своего собственного игрока".



"Если тренеру не нравится какой-то игрок, то так бывает. Но в наши дни тебе не нужно делать игроков изгоями, чтобы избавиться от них. Преданность — это двусторонняя улица. Если игрок подписывает контракт, клуб ожидает, что игрок будет его соблюдать, когда это устраивает их, но не когда они хотят от него избавиться".



"Думаю, "Юнайтед" нужно сделать шаг назад и пересмотреть свое поведение в этой ситуации. Прежде всего речь об игроке за 75 миллионов фунтов, и похоже на то, что клуб старается изо всех сил разрушить его трансферную стоимость".



"Речь о человеческом создании. Он заслуживает, чтобы с ним обращались с уважением. Публичные высказывания и критика — не лучший способ делать это. Сейчас похоже на то, что ситуация может развиваться только по спирали, выходя из под контроля".



"Если у Джейдона были проблемы душевого характера в прошлом, как об этом ранее говорил Тен Хаг, то очевидно, что клуб должен быть деликатнее", — сообщил Фаулер Daily Mirror.