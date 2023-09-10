Бывшая девушка Антони передаст полиции доказательства вины игрока МЮ

Бывшая девушка Антони подтвердила, что передаст полиции свой телефон с доказательствами вины вингера "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Габриэла Каваллин обвиняет Антони, что тот четырежды поднимал на нее руку — как в Англии, таки в их родной Бразилии.



Перед тем, как с одобрения "Юнайтед" взять отгул на неопределенное время, Антони дал интервью бразильскому телевидению, отвергнув обвинения в применении физической силы к слабому полу, однако слезливое лицо бывшего бойфренда не впечатлило Габриэлу.



"Знаю, каждый ожидает от меня комментариев насчет интервью, которое он дал. Во-первых: что это за маленькая белая футболка? Ничего в ушах, ни ожерелий, ни колец? Он пытается быть тем, кем он не является. Он пытается изобразить из себя голубя мира".



"Теперь, на предстоящей неделе, я передам свой телефон полиции, и они смогут увидеть, что я не редактировала никаких сообщений в WhatsApp".



"У меня есть все диалоги, от первого "привет" Антони до последнего слова. Я передам эту напрямую полиции, не нанимая частного эксперта", — цитирует Каваллин Daily Mirror.