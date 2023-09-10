Бывшая девушка Антони передаст полиции доказательства вины игрока МЮ

Габриэла Каваллин Бывшая девушка Антони подтвердила, что передаст полиции свой телефон с доказательствами вины вингера "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Габриэла Каваллин обвиняет Антони, что тот четырежды поднимал на нее руку — как в Англии, таки в их родной Бразилии.

Перед тем, как с одобрения "Юнайтед" взять отгул на неопределенное время, Антони дал интервью бразильскому телевидению, отвергнув обвинения в применении физической силы к слабому полу, однако слезливое лицо бывшего бойфренда не впечатлило Габриэлу.

"Знаю, каждый ожидает от меня комментариев насчет интервью, которое он дал. Во-первых: что это за маленькая белая футболка? Ничего в ушах, ни ожерелий, ни колец? Он пытается быть тем, кем он не является. Он пытается изобразить из себя голубя мира".

"Теперь, на предстоящей неделе, я передам свой телефон полиции, и они смогут увидеть, что я не редактировала никаких сообщений в WhatsApp".

"У меня есть все диалоги, от первого "привет" Антони до последнего слова. Я передам эту напрямую полиции, не нанимая частного эксперта", — цитирует Каваллин Daily Mirror.


Метки Антони, Манчестер Юнайтед, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2023 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1034

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  1. van-dijk 10.09.2023 18:46 # van-dijk
    Покажет сисечки.

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  2. superperez101 10.09.2023 18:42 # superperez101
    при таком бабле юзать таких чмошниц.
    мама дорогая

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  3. sausage 10.09.2023 18:29 # sausage
    Шаболда пиарится пиздец

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  4. kukuruzko 10.09.2023 18:04 # kukuruzko
    обратно в вольер вышлют чечелинчика

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  5. keane16 10.09.2023 18:04 # keane16
    Заебись. В Хетафе типа, Гринвуда назад

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  6. ar7em 10.09.2023 18:02 # ar7em
    сисяо у нее явно больше, чем у 99% русни полушария в голове

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