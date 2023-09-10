Бывшая девушка Антони передаст полиции доказательства вины игрока МЮ
Бывшая девушка Антони подтвердила, что передаст полиции свой телефон с доказательствами вины вингера "Манчестер Юнайтед".
Напомним, Габриэла Каваллин обвиняет Антони, что тот четырежды поднимал на нее руку — как в Англии, таки в их родной Бразилии.
Перед тем, как с одобрения "Юнайтед" взять отгул на неопределенное время, Антони дал интервью бразильскому телевидению, отвергнув обвинения в применении физической силы к слабому полу, однако слезливое лицо бывшего бойфренда не впечатлило Габриэлу.
"Знаю, каждый ожидает от меня комментариев насчет интервью, которое он дал. Во-первых: что это за маленькая белая футболка? Ничего в ушах, ни ожерелий, ни колец? Он пытается быть тем, кем он не является. Он пытается изобразить из себя голубя мира".
"Теперь, на предстоящей неделе, я передам свой телефон полиции, и они смогут увидеть, что я не редактировала никаких сообщений в WhatsApp".
"У меня есть все диалоги, от первого "привет" Антони до последнего слова. Я передам эту напрямую полиции, не нанимая частного эксперта", — цитирует Каваллин Daily Mirror.
10.09.2023 18:00
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Покажет сисечки.
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при таком бабле юзать таких чмошниц.
мама дорогая
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Шаболда пиарится пиздец
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обратно в вольер вышлют чечелинчика
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Заебись. В Хетафе типа, Гринвуда назад
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сисяо у нее явно больше, чем у 99% русни полушария в голове
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