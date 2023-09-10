"Арсенал" до сих пор должен 10 млн. фунтов за Пепе

"Арсенал" до сих пор должен около 10 миллионов фунтов "Лиллю" за вингера Николя Пепе, покинувшего лондонский клуб.

Накануне "Арсенал" объявил о расставании с Пепе. "Канониры" расторгли контракт с Николя, и тот свободным агентом перебрался в "Трабзонспор".



Летом 2019 "Арсенал" приобрел Пепе у "Лилля" за рекордные для своего клуба на тот момент 72 млн. фунтов, причем "канониры" договорились, что указанную сумму будут выплачивать по частям на протяжении нескольких лет.



По информации Evening Standard, "Арсенал" до сих пор полностью не рассчитался за 28-летнего ивуарийца и все еще должен "Лиллю" около 10 млн. фунтов.



А если верить Football Insider, договориться с Пепе о досрочном расторжении истекавшего через год контракта "Арсеналу" удалось, только выплатив Николя солидный бонус.



Утверждается, что речь идет о сумме в несколько миллионов фунтов. Только так Пепе согласился отказаться от своей зарплаты в 140,000 фунтов в неделю и уехать в Турцию.