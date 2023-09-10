"Юнайтед" дал отгул Антони на неопределенное время

"Манчестер Юнайтед" дал отгул на неопределенное время своему вингеру Антони, чтобы тот разобрался с выдвинутыми в его адрес обвинениями.

Как известно, в данный момент в Англии и Бразилии полиция ведет расследования по заявлению Габриэлы Каваллин, которая обвиняет Антони, своего бывшего бойфренда, в домашнем насилии.



После резонансного интервью Каваллин бразильскому изданию UOL еще две женщины заявили, что Антони применял к ним физическую силу, причем одна из них утверждает, что 23-летний футболист хотел склонить ее к сексу.



В сложившейся ситуации Антони, в начале недели отчисленный из сборной Бразилии, решил сделать паузу от тренировок и матчей "Юнайтед".



"Я договорился с "Манчестер Юнайтед" о том, что возьму отгул на время, в течение которого разберусь с выдвинутыми против меня обвинениями".



"Это обоюдное решение было принято, чтобы не отвлекать внимание моих партнеров по команде и не создавать ненужных дискуссий насчет клуба".



"Я бы хотел повторить, что настаиваю на своей невиновности в вещих, в которых меня подозревают, и я буду всецело сотрудничать с полицией, чтобы помочь им установить правду. Я хочу вернуться к игре как можно скорее", — гласит заявление Антони.



Также свое заявление выпустил и клуб с "Олд Траффорд", подтвердив, что отгул Антони будет неопределенным по времени.



"Манчестер Юнайтед" осведомлен о всех обвинениях, выдвинутых против Антони".



"Игроки, которые не принимали участия в международных сборных, возвращаются к тренировкам в понедельник. Однако с Антони была достигнута договоренность, что он отложит свое возвращение до дополнительного уведомления, чтобы разобраться с обвинениями".



"Мы как клуб осуждаем акты насилия и жестокого поведения. Мы осознаем, что важно защитить всех, кто вовлечен в эту ситуацию, и понимаем влияние этих обвинений на жертв насилия", — следует из заявления "Юнайтед".