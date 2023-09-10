"Юнайтед" дал отгул Антони на неопределенное время

Антони "Манчестер Юнайтед" дал отгул на неопределенное время своему вингеру Антони, чтобы тот разобрался с выдвинутыми в его адрес обвинениями.

Как известно, в данный момент в Англии и Бразилии полиция ведет расследования по заявлению Габриэлы Каваллин, которая обвиняет Антони, своего бывшего бойфренда, в домашнем насилии.

После резонансного интервью Каваллин бразильскому изданию UOL еще две женщины заявили, что Антони применял к ним физическую силу, причем одна из них утверждает, что 23-летний футболист хотел склонить ее к сексу.

В сложившейся ситуации Антони, в начале недели отчисленный из сборной Бразилии, решил сделать паузу от тренировок и матчей "Юнайтед".

"Я договорился с "Манчестер Юнайтед" о том, что возьму отгул на время, в течение которого разберусь с выдвинутыми против меня обвинениями".

"Это обоюдное решение было принято, чтобы не отвлекать внимание моих партнеров по команде и не создавать ненужных дискуссий насчет клуба".

"Я бы хотел повторить, что настаиваю на своей невиновности в вещих, в которых меня подозревают, и я буду всецело сотрудничать с полицией, чтобы помочь им установить правду. Я хочу вернуться к игре как можно скорее", — гласит заявление Антони.

Также свое заявление выпустил и клуб с "Олд Траффорд", подтвердив, что отгул Антони будет неопределенным по времени.

"Манчестер Юнайтед" осведомлен о всех обвинениях, выдвинутых против Антони".

"Игроки, которые не принимали участия в международных сборных, возвращаются к тренировкам в понедельник. Однако с Антони была достигнута договоренность, что он отложит свое возвращение до дополнительного уведомления, чтобы разобраться с обвинениями".

"Мы как клуб осуждаем акты насилия и жестокого поведения. Мы осознаем, что важно защитить всех, кто вовлечен в эту ситуацию, и понимаем влияние этих обвинений на жертв насилия", — следует из заявления "Юнайтед".


Метки Антони, Манчестер Юнайтед, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2023 16:00

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Последние комментарии:




  1. memfis63 10.09.2023 16:50 # memfis63
    интересно есть на свете хотя бы одна полячка, которая бы дала хохлу ?

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  2. narcot 10.09.2023 16:46 # narcot
    Гиггз, Гринвуд, Антони. Кто следующий?

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  3. keita 10.09.2023 16:34 # keita
    Все мы хоть раз да боксировали с силиконовой сиськой. Правда большинство делают это с раскрытой ладонью, но Антони видимо был так напряжен от возбуждения, что попытался схватить ее за грудь а она подумала что он ее ударил. Все, дело раскрыто. Пацан невиновен

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  4. fantasy-arsenal 10.09.2023 16:29 # fantasy-arsenal
    Обыкновенная голддигерша пытается руинить челу работу что-бы он ей заплатил, это видно по тому как она общается и что пишет, очевидно у неё ничего не выйдет и её пошлют нахуй, так как у неё ничего нету. Как я вижу всякие хейтерки и тролли хавают, и пытаются как-то приплести клуб который они ненавидят за его прошлые успехи, на это было и рассчитано.

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  5. barstreetboy 10.09.2023 16:14 # barstreetboy
    Убей русского хуесоса, сделай мир чище!

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  6. kojan 10.09.2023 16:12 # kojan
    от играл полтора понедельника, устал и взял отгул хрен знает на сколько...

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  7. van-dijk 10.09.2023 16:09 # van-dijk
    Нормального человека Антоном не назовут.

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  8. superglor 10.09.2023 16:08 # superglor
    Очень странно, ведь в традициях этого пригородного клуба бить фанатов ногой как Кантона и намеренно ломать соперников как Кин. Наверное перевод неправильный. И на самом ему дали отгул чтобы он съездил спокойно отпи3дил всех этих троих баб и потом сразу же вернется, получив улучшенный контракт.

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  9. v-0987654321 10.09.2023 16:05 # v-0987654321
    12 пердакси



    всю дорогу опускаем этих лохов уехехехе

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  10. skydreams 10.09.2023 16:04 # skydreams
    Бей силиковых кукол, чиль, получай зп, потом уходи из муму миллионером. Збс план у молодняка МЮ

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