"Юнайтед" дал отгул Антони на неопределенное время
"Манчестер Юнайтед" дал отгул на неопределенное время своему вингеру Антони, чтобы тот разобрался с выдвинутыми в его адрес обвинениями.
Как известно, в данный момент в Англии и Бразилии полиция ведет расследования по заявлению Габриэлы Каваллин, которая обвиняет Антони, своего бывшего бойфренда, в домашнем насилии.
После резонансного интервью Каваллин бразильскому изданию UOL еще две женщины заявили, что Антони применял к ним физическую силу, причем одна из них утверждает, что 23-летний футболист хотел склонить ее к сексу.
В сложившейся ситуации Антони, в начале недели отчисленный из сборной Бразилии, решил сделать паузу от тренировок и матчей "Юнайтед".
"Я договорился с "Манчестер Юнайтед" о том, что возьму отгул на время, в течение которого разберусь с выдвинутыми против меня обвинениями".
"Это обоюдное решение было принято, чтобы не отвлекать внимание моих партнеров по команде и не создавать ненужных дискуссий насчет клуба".
"Я бы хотел повторить, что настаиваю на своей невиновности в вещих, в которых меня подозревают, и я буду всецело сотрудничать с полицией, чтобы помочь им установить правду. Я хочу вернуться к игре как можно скорее", — гласит заявление Антони.
Также свое заявление выпустил и клуб с "Олд Траффорд", подтвердив, что отгул Антони будет неопределенным по времени.
"Манчестер Юнайтед" осведомлен о всех обвинениях, выдвинутых против Антони".
"Игроки, которые не принимали участия в международных сборных, возвращаются к тренировкам в понедельник. Однако с Антони была достигнута договоренность, что он отложит свое возвращение до дополнительного уведомления, чтобы разобраться с обвинениями".
"Мы как клуб осуждаем акты насилия и жестокого поведения. Мы осознаем, что важно защитить всех, кто вовлечен в эту ситуацию, и понимаем влияние этих обвинений на жертв насилия", — следует из заявления "Юнайтед".
10.09.2023 16:00
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Последние комментарии:
интересно есть на свете хотя бы одна полячка, которая бы дала хохлу ?
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Гиггз, Гринвуд, Антони. Кто следующий?
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Все мы хоть раз да боксировали с силиконовой сиськой. Правда большинство делают это с раскрытой ладонью, но Антони видимо был так напряжен от возбуждения, что попытался схватить ее за грудь а она подумала что он ее ударил. Все, дело раскрыто. Пацан невиновен
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Обыкновенная голддигерша пытается руинить челу работу что-бы он ей заплатил, это видно по тому как она общается и что пишет, очевидно у неё ничего не выйдет и её пошлют нахуй, так как у неё ничего нету. Как я вижу всякие хейтерки и тролли хавают, и пытаются как-то приплести клуб который они ненавидят за его прошлые успехи, на это было и рассчитано.
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Убей русского хуесоса, сделай мир чище!
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от играл полтора понедельника, устал и взял отгул хрен знает на сколько...
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Нормального человека Антоном не назовут.
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Очень странно, ведь в традициях этого пригородного клуба бить фанатов ногой как Кантона и намеренно ломать соперников как Кин. Наверное перевод неправильный. И на самом ему дали отгул чтобы он съездил спокойно отпи3дил всех этих троих баб и потом сразу же вернется, получив улучшенный контракт.
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12 пердакси
всю дорогу опускаем этих лохов уехехехе
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Бей силиковых кукол, чиль, получай зп, потом уходи из муму миллионером. Збс план у молодняка МЮ
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