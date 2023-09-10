"Челси" хочет Хабиба Диарра
"Челси" хочет приобрести полузащитника "Страсбура" Хабиба Диарра.
Диарра мог перебраться в Премьер-Лигу еще минувшим летом, однако "Челси" заблокировал переход Хабиба в "Вулверхэмптон".
Владельцы "Челси" только в июне приобрели "Страсбур", поэтому лондонский клуб воспользовался своим положением, чтобы не упустить перспективного игрока.
И хотя Диарра только 19 лет, на "Стэмфорд Бридж" чувствуют, что Хабиб уже совсем скоро будет готов к выступлениям в Премьер-Лиге, сообщает Football Insider.
Добавим, Диарра дебютировал за "Страсбур" в октябре 2021. В этом сезоне Лиги 1 француз сенегальского происхождения выходил в стартовом составе на три из четырех матчей своей команды.
10.09.2023 15:00
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Последние комментарии:
он ебанутый ваш Тодд Бейли.
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были чупси, теперь нигерси
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Ещё один шоколадный
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Очередной чёрный раб на плантации белого миллиардера.
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Президентов собрали, теперь собираем карточки чемпионов ММА. Хабибы будут ебала крушить, президенты обеспечат юридическое прикрытие. БОЭЛЯН ВЕЛИК!!!
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О, как раз под ходит под профиль игрока, которые нравятся Челси
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странно что этой помойке до сих пор не запретили покупать
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100500ый Диарра в мире футбола. все правда лошки были
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Он же не Чуква, зачем он им?
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У Боэли шопоголизм, инфа сотка!
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Челси теперь только чёрных покупает?
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