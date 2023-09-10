"Челси" хочет Хабиба Диарра

Хабиб Диарра "Челси" хочет приобрести полузащитника "Страсбура" Хабиба Диарра.

Диарра мог перебраться в Премьер-Лигу еще минувшим летом, однако "Челси" заблокировал переход Хабиба в "Вулверхэмптон".

Владельцы "Челси" только в июне приобрели "Страсбур", поэтому лондонский клуб воспользовался своим положением, чтобы не упустить перспективного игрока.

И хотя Диарра только 19 лет, на "Стэмфорд Бридж" чувствуют, что Хабиб уже совсем скоро будет готов к выступлениям в Премьер-Лиге, сообщает Football Insider.

Добавим, Диарра дебютировал за "Страсбур" в октябре 2021. В этом сезоне Лиги 1 француз сенегальского происхождения выходил в стартовом составе на три из четырех матчей своей команды.


Метки Диарра, Страсбур, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2023 15:00

Количество просмотров Просмотров: 711

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  1. acceptodessa 10.09.2023 16:39 # acceptodessa
    он ебанутый ваш Тодд Бейли.

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  2. scauzer11 10.09.2023 16:20 # scauzer11
    были чупси, теперь нигерси

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  3. ganinilyha 10.09.2023 16:11 # ganinilyha
    Ещё один шоколадный

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  4. van-dijk 10.09.2023 16:08 # van-dijk
    Очередной чёрный раб на плантации белого миллиардера.

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  5. skydreams 10.09.2023 16:02 # skydreams
    Президентов собрали, теперь собираем карточки чемпионов ММА. Хабибы будут ебала крушить, президенты обеспечат юридическое прикрытие. БОЭЛЯН ВЕЛИК!!!

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  6. liverpool888 10.09.2023 15:44 # liverpool888
    О, как раз под ходит под профиль игрока, которые нравятся Челси

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  7. superperez101 10.09.2023 15:43 # superperez101
    странно что этой помойке до сих пор не запретили покупать

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  8. kagawa 10.09.2023 15:42 # kagawa
    100500ый Диарра в мире футбола. все правда лошки были

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  9. gary47 10.09.2023 15:39 # gary47
    Он же не Чуква, зачем он им?

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  10. arsenal-win 10.09.2023 15:30 # arsenal-win
    У Боэли шопоголизм, инфа сотка!

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  11. suddenly 10.09.2023 15:23 # suddenly
    Челси теперь только чёрных покупает?

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