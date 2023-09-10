"Челси" хочет Хабиба Диарра

"Челси" хочет приобрести полузащитника "Страсбура" Хабиба Диарра.

Диарра мог перебраться в Премьер-Лигу еще минувшим летом, однако "Челси" заблокировал переход Хабиба в "Вулверхэмптон".



Владельцы "Челси" только в июне приобрели "Страсбур", поэтому лондонский клуб воспользовался своим положением, чтобы не упустить перспективного игрока.



И хотя Диарра только 19 лет, на "Стэмфорд Бридж" чувствуют, что Хабиб уже совсем скоро будет готов к выступлениям в Премьер-Лиге, сообщает Football Insider.



Добавим, Диарра дебютировал за "Страсбур" в октябре 2021. В этом сезоне Лиги 1 француз сенегальского происхождения выходил в стартовом составе на три из четырех матчей своей команды.