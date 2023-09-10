Зинченко рассказал о "секретном агенте", который склонил его к "Арсеналу"

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко рассказал о "секретном агенте", который склонил его к переходу в лондонский клуб.

В июле 2022 Зинченко перешел в "Арсенал" из "Манчестер Сити" по сделке стоимостью 32 миллиона фунтов.



Немногим ранее "Арсенал" приобрел у "Сити" нападающего Габриэля Жезуса, который и помог Александру сделать выбор.



"Микель (Артета) приезжал ко мне домой вместе с генеральным директором. Мы поговорили о том, как они видят меня в этом клубе и на какой позиции, о проекта клуба, о структуре и обо всем. Затем мы переместились на улицу, потому что погода была хорошей. Внезапно зазвонил дверной замок. Я сказал: "Извините парни. Мне нужно открыть дверь. Возможно, это доставка или что-нибудь еще".



"А это просто Габриэль Жезус стоял у моих ворот. Я сказал: "Да ну, это шутка?!" Поэтому в мой дом попал секретный агент, и мы хорошо поговорили, все мы. Это было по-настоящему позитивно", — цитирует Зинченко Daily Mirror.