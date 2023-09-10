Габриэль получил травму бедра в сборной Бразилии

"Арсенал" с нетерпением ожидает вестей из сборной Бразилии насчет травмы своего защитника Габриэля Магальяэса.

Накануне 25-летний Габриэль дебютировал за сборную Бразилии, появившись в стартовом составе на отборочный матч к ЧМ-2026 против Боливии.



Бразильцы уверенно победили в этом матче со счетом 5:1, однако Габриэль не доиграл его до конца, будучи замененным на 85-й минуте.



Габриэль переместился на скамейку, где к его бедру был приложен пакет со льдом. Предполагается, что свое повреждение защитник получил в результате контакта с соперником.



Как сообщает Evening Standard, теперь медицинский штаб "Арсенала" ждет вестей от своих коллег из сборной Бразилии, которой в среду предстоит сыграть против Перу.



С начала сезона "Арсенал" уже потерял с травмами Юрриена Тимбера и Томаса Партея, и главному тренеру "канониров" Микелю Артете не хотелось бы лишиться еще и Габриэля, особенно в преддверии старта в Лиге Чемпионов.