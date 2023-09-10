Саутгейт: "Очень доволен Гехи"
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт похвалил защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи после отборочного матча к Евро-2024 против Украины.
Именно 23-летний Гехи был избран Саутгейтом на роль партнера для Харри Магуайра по центру обороны на матч во Вроцлаве накануне (1:1).
Этот матч стал только пятым для Гехи за национальную команду. И хотя англичанам не удалось сохранить свои ворота на замке, Саутгейт остался доволен игрой Марка.
"Этот отборочный матч — действительно хорошая проверка для молодого центрального защитника".
"Думаю, он справился очень хорошо. Он продемонстрировал хорошее хладнокровие, в его игре никогда не было видно суеты, и он хорошо занимал позицию. Поэтому я очень доволен тем, что он сделал", — цитирует Саутгейта Evening Standard.
10.09.2023 12:00
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