Саутгейт: "Очень доволен Гехи"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт похвалил защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи после отборочного матча к Евро-2024 против Украины.

Именно 23-летний Гехи был избран Саутгейтом на роль партнера для Харри Магуайра по центру обороны на матч во Вроцлаве накануне (1:1).



Этот матч стал только пятым для Гехи за национальную команду. И хотя англичанам не удалось сохранить свои ворота на замке, Саутгейт остался доволен игрой Марка.



"Этот отборочный матч — действительно хорошая проверка для молодого центрального защитника".



"Думаю, он справился очень хорошо. Он продемонстрировал хорошее хладнокровие, в его игре никогда не было видно суеты, и он хорошо занимал позицию. Поэтому я очень доволен тем, что он сделал", — цитирует Саутгейта Evening Standard.