"Боруссия" готова вернуть Санчо

Дортмундская "Боруссия" открыта к возвращению вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо в январе.

Будущее Санчо в "Юнайтед" было поставлено под большой вопрос после того, как Джейдон возмутился словами своего главного тренера Эрика Тен Хага насчет пропущенного игроком матча против "Арсенала" и пожаловался, что из него делают козла отпущения.



На предстоящей неделе Санчо предстоит серьезный разговор с Тен Хагом, но уже сейчас можно сказать, что над 23-летним англичанином нависла угроза лишиться игровой практики до января.



По информации The Sun, за ситуацией вокруг Санчо внимательно следит его бывший клуб "Боруссия", который выручил 73 миллиона фунтов с продажи Джейдона в "Юнайтед" два года назад.



"Боруссия" хотела вернуть Санчо еще в январе этого года, и если Джейдон не помирится с Тен Хагом, в следующее трансферное окно клуб из Дортмунда будет готов предпринять вторую попытку.



"Боруссия" готова взять Санчо в аренду на вторую половину сезона 2023/24, однако "Юнайтед" пришлось бы оставить на себе значительную часть зарплаты Джейдона в 300,000 фунтов в неделю.