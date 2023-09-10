"Аль-Иттихад" готов вернуться за Салахом уже в январе

"Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии готов вернуться за нападающим "Ливерпуля" Мохамедом Салахом уже в январе.

На прошлой неделе "Ливерпуль" отклонил предложение "Аль-Иттихада" в 150 миллионов фунтов о покупке Салаха, однако 31-летний египтянин остается на радаре у саудовского клуба.



Ранее ожидалось, что "Аль-Иттихад" предпримет новую попытку заполучить Салаха следующим летом, однако Daily Mirror утверждает, что это может случиться уже в январе.



Правда, это зависит от того, как будет складываться сезон для "Ливерпуля". В "Аль-Иттихаде" ожидают, что "красные" будут открыты к сделке в зимнее окно, если к тому времени потеряют шансы побороться за титул Премьер-Лиги.



"Ливерпуль" довольно обнадеживающим образом начал новый сезон, набрав 10 очков из 12 возможных, однако на длинной дистанции станет яснее, сможет ли команда Юргена Клоппа претендовать на чемпионство.