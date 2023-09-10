Маунт рассчитывает вернуться к старту МЮ в Лиге Чемпионов

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Маунт планирует вернуться на футбольное поле к старту своего нового клуба на групповом этапе Лиги Чемпионов.

Маунт успел сыграть только два матча за "Юнайтед" после своего перехода из "Челси" за 60 миллионов фунтов, причем во втором из них — проигранном "Тоттенхэму" со счетом 2:0 19 августа — получил травму задней поверхности бедра. Мейсон был заменен только на 85-й минуте, хотя проблема возникла у него еще в первом тайме.



С тех пор пресса сообщала противоречивую информацию насчет сроков восстановления 24-летнего англичанина, который уже пропустил матчи Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" и "Арсенала".



По информации The Athletic, сам Маунт настроен вернуться в строй к выезду к "Баварии" 20 сентября. Это бы означало, что Мейсону придется пропустить еще только матч против "Брайтона" четырьмя днями ранее.