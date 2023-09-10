Барнс задумывается о переходе под знамена сборной Шотландии

Вингер "Ньюкасла" Харви Барнс открыт к идее отказаться от выступлений за сборную Англии и связать свою международную карьеру с Шотландией.

На счету 25-летнего Барнса всего один матч за английскую сборную. То была товарищеская встреча с Уэльсом три года назад, когда Харви вышел на 14 минут.



Барнс, минувшим летом купленный "Ньюкаслом" у "Лестера" за 38 миллионов фунтов, даже не попал в расширенную заявку англичан из 55 игроков на Чемпионат Мира в Катаре.



В распоряжении главного тренера англичан Гарета Саутгейта богатый выбор левых вингеров, и это наводит Барнса на мысли о том, чтобы начать выступать за Шотландию, откуда родом его бабушка и дедушка по материнской линии, сообщает The Times.



В минувшую пятницу шотландцы разгромили на выезде Кипр со счетом 0:3 и практически гарантировали себе попадание в финальную стадию Евро-2024 следующим летом, что может стать важным фактором для Барнса.