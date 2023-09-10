Каваллин призвала "Юнайтед" отстранить Антони

Габриэла Каваллин, бывшая девушка Антони, призвала "Манчестер Юнайтед" отстранить бразильского вингера от тренировок и матчей.

Каваллин еще в июне обратилась в полицию бразильского штаба Сан-Паулу с жалобой на домашнее насилие со стороны Антони, а недавно свое расследование в отношении экс-бойфренда Габриэлы начала полиция Большого Манчестера.



Лишь после того, как за Антони взялись британские стражи закона, "Юнайтед" выпустил официальное заявление о том, что клуб серьезно относится к выдвинутым обвинениям, но пока не будет предпринимать никаких мер.



Каваллин, которая имеет полмиллиона подписчиков в инстаграме, расстроена бездействием со стороны "Юнайтед" и считает, что "красные дьяволы" должна поступить с Антони, как в свое время поступили с нападающим Мейсоном Гринвудом.



"Следует убрать Антони с футбольного поля. Это расстраивает, что ему по-прежнему позволено играть, пока идет расследование".



"Я абсолютно уничтожена всем этим процессом. Как он может продолжать вести нормальную жизнь? Они просто не могу знать то, что знают сейчас, и ничего не предпринять. Его нужно убрать".



"Почему "Юнайтед" потребовалось три месяца? Это просто ненормально. Я предпочитаю не верить, что такой огромный клуб, с такими серьезными и профессиональными людьми, покрывает такого рода поведение".



"Я сделаю все, что в моих силах. Я не сдамся. Люди должны нести ответственность за свои поступки. Не имеет значения, какова их профессия или насколько они могут быть знамениты. Раз они приняли меры в отношении его партнера по команде, я не понимаю, почему с Антони должно быть по-другому", — сообщила Каваллин The Sun.