Новые лица в Премьер-Лиге. Альварес, Ван де Вен, Онана

Продолжаем представлять новых игроков, прибывших этим летом в английскую Премьер-Лигу. В новом выпуске — купленный на смену Деклану Райсу "Вест Хэмом" Эдсон Альварес, защитник "Тоттенхэма" Микки Ван де Вен и новый голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана.





Эдсон Альварес



"Аякс" — "Вест Хэм", 35.4 млн. фунтов



25-летний мексиканец, которого "Вест Хэм" взял в качестве прямой замены ушедшему в "Арсенал" Деклану Райсу, — интересное приобретение "молотобойцев", причем за адекватную цену. Альварес имеет в активе 68 матчей в футболке сборной Мексики, два завоеванных чемпионских титула в Нидерландах, большой опыт выступлений в Лиге Чемпионов. Менее месяца назад он выиграл со своей сборной Золотой Кубок КОНКАКАФ, потому подготовку к новому сезону начал немного позже, и ему понадобится некоторое время на адаптацию и набор оптимальных кондиций.



Альваресом интересовались и другие клубы Премьер-Лиги — прошлым летом его мог приобрести "Челси", предлагавший "Аяксу" 50 миллионов евро за мексиканца, но клуб из Амстердама отказался от сделки, так как понимал, что просто не успеет приобрести замену перед стартом группового этапа Лиги Чемпионов.



Альварес — прямая замена Райсу и игрок, в основном работающий на разрушение. Он может сыграть на позиции центрального защитника, отлично играет головой, успешен в единоборствах. Вероятно, с ним Мойес сможет вернуться к системе игры в центре поля образца позапрошлого сезона, когда чех Томаш Соучек активно подключался к атакам, а опорный полузащитник (в данном случае — Альварес, ранее — Райс) страховал его в центре поля. В прошлом сезоне Райс попросил использовать его в более атакующей ипостаси, потому результативность Соучека резко упала, но сейчас Мойес может снова использовать чеха в роли box-to-box полузащитника.



Как и Соучек и еще многие игроки "Вест Хэма" (Зума, Антонио, Огбонна, Агерд), Эдсон Альварес отлично играет головой, и с приходом лучшего исполнителя стандартов лиги в лице Джеймса Уорд-Проуза у "Вест Хэма" появляется масса вариантов, как угрожать воротам противника при подачах с угловых и штрафных.



У Альвареса большие амбиции, и он был очень расстроен тем, что прошлым летом сорвался его трансфер в "Челси". Он всегда играл в клубах, которые ставили перед собой самые высокие задачи у себя в стране ("Америка" в Мексике, "Аякс" в Нидерландах), и переход в "Вест Хэм" воспринимает как промежуточный, в качестве трамплина в один из клубов Лиги Чемпионов. Идеальным местом назначения для себя Альварес видит "Манчестер Сити", но сперва ему нужно проявить себя в "Вест Хэме", где намечается большая перестройка.



Микки Ван де Вен



"Вольфсбург" — "Тоттенхэм", 43.1 млн. фунтов



Не так давно было время, когда казалось, что Микки Ван де Вен не соответствует требованиям клуба второго голландского дивизиона. Тот факт, что 22-летний защитник перешел из "Вольфсбурга" в "Тоттенхэм" за внушительные деньги, говорит многое как об игроке, так и о проекте, который позволил талантливому голландцу развить свой талант.



Ван де Вен добился прорыва в "Волендаме" после назначения Вима Йонка в апреле 2019 года, когда новый режим реализовал те же принципы "Плана Кройфа", которые оказались успешными в "Аяксе".



Предыдущее руководство сказало подростку, что тот может искать другой клуб, но тренерский штаб Йонка немедленно вручил ему контракт, заметив "неограненный алмаз" в команде 19-летних. Ван де Вен быстро вырос в клубе, ориентированном на привлекательный футбол, за счет того, что тренерский штаб применял индивидуальный подход к каждому игроку. Через шесть месяцев он уже был основным игроком первой команды второго эшелона Нидерландов.



"Мы смотрим по-другому", — объясняет директор "Волендама" Рубен Йонгкинд, бывший глава отдела развития талантов в "Аяксе", который отвечал за написание и реализацию "плана Кройффа". "У нас большой опыт работы с молодежью. Мы смотрим на сильные стороны и видим Кройффа-защитника — много риска, невероятная скорость, и я никогда не видел ничего подобного".



"Мы также видели, что в защите он был немного слаб, особенно в плане ловкости, игре один на один, игре головой, некоторых вещах в тактической области. Это то, над чем мы могли бы поработать. Но у него уже было "специальное оружие" — скорость. Я работал в "Аяксе" со многими игроками, но никогда не видел ничего подобного".



Когда проверяли скоростные качества Микки, Йонгкинд, бывший легкоатлет, был шокирован: "Он пробежал 60 метров за 7 секунд! После тренировки, без разбега, с места".



Развитие Ван де Вена в Волендаме, рыбацком городке в 18 милях к северу от Амстердама, с приходом Йонка пошло быстро — он провел 48 матчей за два сезона и стал капитаном "Другого апельсина", как начали называть "Волендам".



"Мы абсолютно верили в его способности", — добавляет Йонгкинд. "Мы работали с Маттейсом Де Лигтом, Нуссаиром Мазрауи, Сержиньо Дестом, Тоби Алдервейрелдом, Свеном Ботманом — хорошими защитниками. Мы знали, какого уровня он может достичь. По сути, это тот же трюк, который мы использовали в "Аяксе" в период с 2010 по 2016 года: мы видели силу и потенциал игроков, а затем развивали их".



"Мы много над ним работали. Он набрал 10 кг, тактически он стал намного сильнее. Психологически он уже был силен, но приобрел высший спортивный настрой, упорно тренируясь и заботясь о себе. Его игра головой значительно улучшилась, технически он улучшился".



Однако без финансовых ресурсов "Аякса" "Волендам" проводит устойчивую трансферную политику, основанную на обнаружении "талантов с высоким потенциалом" и, в конечном итоге, их продаже.



К Ван де Вену проявляли интерес ведущие клубы Испании и других стран, но именно клуб Бундеслиги "Вольфсбург" подписал защитника за 3.15 млн. фунтов два года назад в рамках трансфера, который имел большое значение для голландского футбола.



После того, как "Волендам" отклонил первоначальные предложения "Вольфсбурга" и "Марселя", игрок и его тогдашний агент Мино Райола подали на клуб в суд с требованием расторгнуть его контракт на основании "непоправимо нарушенных рабочих отношений".



Агент и игрок утверждали, что переход в "Вольфсбург" или "Марсель" значительно улучшит спортивное и финансовое положение Микки. Арбитражный комитет KNVB (Королевская футбольная ассоциация Нидерландов) вынес решение в пользу "Волендама", и клуб настоял на более весомой трансферной стоимости, а также на внушительном проценте от последующей перепродажи игрока.



Йонгкинд, который оказался прав, полагая, что игрок однажды будет стоить около 50 миллионов евро, говорит, что это создало прецедент для клубов в Нидерландах, чьи молодые проспекты в противном случае можно было бы купить задешево, если бы "Волендам" не отстоял свои права.



"Тоттенхэм" получил очень быстрого и индивидуально сильного игрока, который еще способен прогрессировать. Очевидно, что Микки Ван де Вен иногда бывает чрезмерно авантюрен, когда устремляется с мячом в сторону ворот соперника, и это немного странное поведение для центрального защитника, но при идеальном взаимопонимании с партнерами его проходы могут быть полезными для "Тоттенхэма".



Андре Онана



"Интер" — "Манчестер Юнайтед", 47.2 млн фунтов



Многих удивило то, что "Манчестер Юнайтед" решил отпустить бесплатно Давида Де Хеа и отдать 47 миллионов фунтов за Андре Онана, но лучше всего объяснил логику этой рокировки менеджер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг.



Тен Хаг рассказал официальному веб-сайту "Юнайтед", почему он так хотел воссоединиться с вратарем, с которым он ранее работал в "Аяксе": "Самое главное для вратаря — это "клин-шит", и он не делает этого в одиночку. Поэтому нужна очень хорошая оборонительная организация, это совершенно ясно. Но также возможности вратаря заключаются в том, чтобы играть на ноль. Так что это первый критерий хорошего вратаря".



Онана также работал с центральным защитником "красных дьяволов" Лисандро Мартинесом в "Аяксе", а Тен Хаг видел дополнительные преимущества в этом потенциально продуктивном оборонительном партнерстве. Голландский тренер добавил: "У него были хорошие отношения с Мартинесом в "Аяксе"? Да, конечно. С центральным защитником очень важно взаимопонимание. Это всегда очень важно. Речь идет о сотрудничестве, команде. Вратарь со своей четверкой защитников, вратарь со всей командой. Он должен быть в игре. Поэтому вам нужны социальные и коммуникативные навыки, чтобы добиться этого на самом высоком уровне, а стандарты очень высоки в Премьер-Лиге, и особенно в "Манчестер Юнайтед".



Онана — голкипер не без слабых мест, и он уже продемонстрировал некоторые из них в товарищеских матчах предсезонного периода и в начале новой кампании. Но в то же время те преимущества, которые дает команде Тен Хага камерунский голкипер, для менеджера перевешивают все его недостатки. Тен Хаг хочет изменить стиль игры команды, и для этого ему нужен Онана — так что доверие к камерунцу со стороны тренера будет безоговорочным, и редкие ошибки Андре не заставят Тен Хага усомниться в своем решении.



Когда Онана пропустил гол в матче с "Лансом", для Тен Хага он не был виновником в той ситуации, так как камерунец делал именно то, что от него требует тренер — играл высоко, поднимаясь почти до центральной линии. И в такой ситуации защитники должны быть аккуратнее и избегать неосторожных передач, наподобие той, что в том эпизоде выполнил Далот.



Онана всегда был привержен своему дерзкому стилю игры, и во многом из-за этого у него случился спор с главным тренером сборной Камеруна Ригобертом Сонгом на недавнем ЧМ-2022, после чего голкипер перестал вызываться в национальную команду. В матче со Швейцарией Онана довел до белого каления Сонга своими постоянными выходами за пределы штрафной и уехал из Катара досрочно.



В то время как Сонг и Камерун, возможно, были слишком консервативны для амбициозного стиля игры Онана, Тен Хаг явно ценит индивидуальность своего вратаря. И, судя по первому впечатлению, многие из его товарищей по команде — тоже.



Лисандро Мартинес и Рафаэль Варан прекрасно понимают требования Тен Хага и особенности игры Онана, Линделефа и Шоу можно к этому приучить, но Харри Магуайр является слишком "олдскульным" защитником, чтобы приспособиться к новой системе игры и не провоцировать пожар у своих ворот.



Умение Онана регулярно подниматься для розыгрыша мяча ближе к центральной линии дарит "Юнайтед" ряд преимуществ и приближает игру команды к современным стандартам, на которые уже давно ориентируется "Манчестер Сити". Пеп Гвардиола тоже начал свою работу в Манчестере со смены вратаря, и тогда многие удивлялись, чем же не угодил Пепу Джо Харт, но сейчас очевидно, что каталонец тогда оказался прав, и приход Эдерсона был именно тем, в чем нуждалась новая версия "горожан".



Онана обещает стать таким же основополагающим игроком в новой версии "Юнайтед", формирование которой уже началось.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru