"Аль-Иттихад" пытался купить Ришарлисона

"Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии пытался приобрести нападающего "Тоттенхэма" Ришарлисона в заключительный день своего трансферного окна.

Целью номер один "Аль-Иттихада" на остаток летнего трансферного окна был нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, за которого саудовский клуб предложил 150 миллионов фунтов.



И хотя "Аль-Иттихад" был готов улучшить то отклоненное "Ливерпулем" предложение, в конце концов саудитам стало понятно, что заполучить Салах до дедлайна в минувший четверг им не удастся.



Тогда "Аль-Иттихад" определил Ришарлисона как альтернативу Салаху. The Telegraph может подтвердить, что саудиты через посредников провели переговоры насчет покупки игрока сборной Бразилии.



Однако время было на исходе, и с Ришарлисоном у "Аль-Иттихада" тоже не сложилось. Тем не менее, это является очередным подтверждением амбиций саудовских клубов, которые потратили около 750 млн. фунтов за лето и на этом успокаиваться не собираются.