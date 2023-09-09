"Аль-Иттихад" пытался купить Ришарлисона

Ришарлисон "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии пытался приобрести нападающего "Тоттенхэма" Ришарлисона в заключительный день своего трансферного окна.

Целью номер один "Аль-Иттихада" на остаток летнего трансферного окна был нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, за которого саудовский клуб предложил 150 миллионов фунтов.

И хотя "Аль-Иттихад" был готов улучшить то отклоненное "Ливерпулем" предложение, в конце концов саудитам стало понятно, что заполучить Салах до дедлайна в минувший четверг им не удастся.

Тогда "Аль-Иттихад" определил Ришарлисона как альтернативу Салаху. The Telegraph может подтвердить, что саудиты через посредников провели переговоры насчет покупки игрока сборной Бразилии.

Однако время было на исходе, и с Ришарлисоном у "Аль-Иттихада" тоже не сложилось. Тем не менее, это является очередным подтверждением амбиций саудовских клубов, которые потратили около 750 млн. фунтов за лето и на этом успокаиваться не собираются.


Метки Аль-Иттихад, Ришарлисон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2023 23:00

Количество просмотров Просмотров: 199

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Последние комментарии:




  1. vagifspurs 09.09.2023 23:23 # vagifspurs
    Кстати туда ему и дорога к Неймару, пусть дрочит на своего идола в оочую

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  2. makeewadim 09.09.2023 23:16 # makeewadim
    Заберите это Буратино..

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