"Арсенал" подтвердил расставание с Пепе

"Арсенал" подтвердил расставание с вингером Николя Пепе, который переходит свободным агентом в турецкий "Трабзонспор".

Пепе забил 27 голов и отдал 21 результативную передачу в 112 матчах за "Арсенал" после своего перехода из "Лилля" за рекордные на тот момент для "канониров" 72 миллиона фунтов летом 2019.



Свой последний матч за команду Микеля Артеты 28-летний ивуариец сыграл в мае 2022 против "Эвертона", проведя прошлый сезон в "Ницце" на правах аренды.



"Арсеналу" не удалось найти покупателя на Пепе минувшим летом, поэтому лондонский клуб договорился с Николя о расторжении контракта, который был действителен еще год.



Таким образом, "Арсенал" бесплатно отпустил Пепе, который уже прилетел в Турцию, чтобы заключить с "Трабзонспором" контракт до следующего лета.