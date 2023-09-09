Уолкер принес англичанам ничью против Украины

Кайл Уолкер Первый гол Кайла Уолкера за сборную Англии обеспечил родоначальникам футбола ничью против Украины в отборе к Евро-2024.

По сравнению с победой 7:0 над Северной Черногорией в июне в стартовом составе "трех львов" произошло четыре изменения. Этими новыми лицами стали Марк Гехи, Бен Чилуэлл, Джуд Беллингем и Джеймс Мэддисон.

Англичане владели инициативой в начале матча, практически не позволяя сопернику касаться мяча, но, добираясь до чужой штрафной, впадали в ступор.

Так и не создав ни одного реального момента, на 26-й минуте подопечные Гарета Саутгейта пропустили резкий выпад украинцев. Ефим Конопля сделал пас назад практически от лицевой линии в центр штрафной, а там Александр Зинченко нанес удар в касание — 1:0.

Англичане вновь принялись ходить вперед, но их атакам по-прежнему не хватало остроты и просто ударов.

Тем не менее, на 41-й минуте счет стал равным. Харри Кейн почти от центрального круга сделал заброс на правый край штрафной, куда подключился Кайл Уолкер. Защитник "Манчестер Сити" технично обработал мяч и, не заметив сопротивления со стороны Виталя Миколенко, поразил ближний угол ворот — 1:1.

Во втором тайме англичане стали прикладывать большие усилия для победы, их атаки стали более акцентированными и опасными.

На 62-й минуте Букайо Сака отметился попаданием в перекладину.

Гости не переставали оказывать давление до самого конца, однако Украина достойно держалась и время от времени огрызалась своими вылазками.

В итоге матч завершился вничью, и результат не выглядит несправедливым — Англия сделала недостаточно для победы. Однако путевка на Евро-2024 от "трех львов" все равно никуда не денется.

Сборная Украины — сборная Англии — 1:1 (0:0)

Голы: Зинченко 26 — Уолкер 41.

Сборная Украины: Бущан, Конопля, Забарный, Матвиенко (Кривцов 45), Миколенко, Зинченко (Буяльский 76), Степаненко, Цыганков, Судаков (Сидорчук 65), Мудрик (Назарина 90), Яремчук (Довбик 65).

Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Гехи, Магуайр, Чилуэлл, Хендерсон, Беллингем (Рэшфорд 65), Сака (Галлахер 86), Мэддисон (Фоден 66), Кейн.

Предупреждения: Степаненко, Яремчук — Мэддисон, Магуайр.


Метки Евро-2024, обзор матча, сборная Англии, сборная Украины

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2023 21:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. skydreams 09.09.2023 21:47 # skydreams
    О и мой любимый футболист евер забил) эх, купи Челси в 10 году ВЕЛИЧАЙШЕГО, Терри-Силва ещё бы нам ЛЧ зацепили точно

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  2. skydreams 09.09.2023 21:43 # skydreams
    Эссьен! Как Криштиану в лучшие времена выпрыгнул

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  3. fiezzo 09.09.2023 21:40 # fiezzo
    Диаметры наземного метро Москвы будут продлены до Калуги, Тулы и других крупных городов в регионах, окружающих столицу, заявил Путин. А на Украине, в европейском Киеве новые станции метро не открываются с 2012 года. Развитие для хохлов это когда на киевском пивзаводе Оболонь выпускают новый сорт дешевого пива и на этом все.

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  4. ar7em 09.09.2023 21:38 # ar7em
    не вижу русню в коментах. или эти членопуксам даже запретили комментировать новости про ЕВРО?

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  5. aliluya-nn 09.09.2023 21:32 # aliluya-nn
    Надо было Нкетиа вместо Кейна выпускать, зарешал бы в концовке)
    ..нечего старичка всю игру держать на поле

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  6. skydreams 09.09.2023 21:31 # skydreams
    уфф нормальные такие дочери остались у Виали https://i.imgur.com/5ZsvU7c.jpg

    RIP легенда. Хоть и не застал его время, но по нарезкам топчик нереальный

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  7. skydreams 09.09.2023 21:20 # skydreams
    СТАРТОВЫЙ СОСТАВ ГЕГЕМОНСИ!!!

    https://sun9-41.userapi.com/impg/xW2F_ZKT0qzdI9fWEOLcGxRPkAniryMZod0pWw/-8hzQAQw7g4.jpg

    и сча ливерпукам на клык бы таким составом накинули

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  8. lancerlancer1 09.09.2023 21:19 # lancerlancer1
    Хохлы, как дела, хохлы?

    (ответить)

  9. skydreams 09.09.2023 21:18 # skydreams
    https://vk.com/wall-29320599_5623961

    LIVE. Легенды Баварии - легенды ЧЕЛСИ.

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  10. dexter 09.09.2023 21:17 # dexter
    Украинца без кисти и глаза мобилизовали в ВСУ, готовя к отправке на бойню.

    Александр Денисенко из Шостки Сумской области не имеет кисти, к тому же с детства является инвалидом по зрению.

    Но в местном ТЦК (территориальный центр комплектования, — прим. РВ) у него не приняли документы об инвалидности 2-й группы и отправили на военно-врачебную комиссию, где мужчину признали ограниченно годным.

    Источник: https://rusvesna.su/news/1694267404

    Так же Мудрика в Щолси покупали. Хохол - берем!

    (ответить)

  11. kukuruzko 09.09.2023 21:10 # kukuruzko
    https://youtu.be/hyGDMoj82Yg?t=527
    Милфуд, братик твой что ли?)

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  12. s8menn 09.09.2023 21:06 # s8menn
    Местные защеканы заткнулись. А что случилось? Ахахахахаа

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  13. dexter 09.09.2023 21:05 # dexter
    Неужели кто-то смотрел это говнище?!

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  14. kukuruzko 09.09.2023 21:03 # kukuruzko
    пощадили хлопцы англов

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  15. bembo 09.09.2023 21:02 # bembo
    cука оруууу орки попрятались после ничейки ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ с нашими братишками из АНГЛИИ.

    ОРУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ

    (ответить)

  16. s8menn 09.09.2023 21:02 # s8menn
    Отскочили бриты

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  17. bembo 09.09.2023 21:01 # bembo
    кароч ясно, скорее всего дейсайдер в последнем туре будет Украина-Италия. Вряд ли чо решится до последнего тура. Италия так же отлетит от англов на Уэмбли скорее всего, а там сев македонии и мальты не соперники, как и Украине. По-этому в принципе в очных и решится. Эх, не проебать бы в Италии...но это вряд ли(

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