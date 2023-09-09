Уолкер принес англичанам ничью против Украины

Первый гол Кайла Уолкера за сборную Англии обеспечил родоначальникам футбола ничью против Украины в отборе к Евро-2024.

По сравнению с победой 7:0 над Северной Черногорией в июне в стартовом составе "трех львов" произошло четыре изменения. Этими новыми лицами стали Марк Гехи, Бен Чилуэлл, Джуд Беллингем и Джеймс Мэддисон.



Англичане владели инициативой в начале матча, практически не позволяя сопернику касаться мяча, но, добираясь до чужой штрафной, впадали в ступор.



Так и не создав ни одного реального момента, на 26-й минуте подопечные Гарета Саутгейта пропустили резкий выпад украинцев. Ефим Конопля сделал пас назад практически от лицевой линии в центр штрафной, а там Александр Зинченко нанес удар в касание — 1:0.



Англичане вновь принялись ходить вперед, но их атакам по-прежнему не хватало остроты и просто ударов.



Тем не менее, на 41-й минуте счет стал равным. Харри Кейн почти от центрального круга сделал заброс на правый край штрафной, куда подключился Кайл Уолкер. Защитник "Манчестер Сити" технично обработал мяч и, не заметив сопротивления со стороны Виталя Миколенко, поразил ближний угол ворот — 1:1.



Во втором тайме англичане стали прикладывать большие усилия для победы, их атаки стали более акцентированными и опасными.



На 62-й минуте Букайо Сака отметился попаданием в перекладину.



Гости не переставали оказывать давление до самого конца, однако Украина достойно держалась и время от времени огрызалась своими вылазками.



В итоге матч завершился вничью, и результат не выглядит несправедливым — Англия сделала недостаточно для победы. Однако путевка на Евро-2024 от "трех львов" все равно никуда не денется.



Сборная Украины — сборная Англии — 1:1 (0:0)



Голы: Зинченко 26 — Уолкер 41.



Сборная Украины: Бущан, Конопля, Забарный, Матвиенко (Кривцов 45), Миколенко, Зинченко (Буяльский 76), Степаненко, Цыганков, Судаков (Сидорчук 65), Мудрик (Назарина 90), Яремчук (Довбик 65).



Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Гехи, Магуайр, Чилуэлл, Хендерсон, Беллингем (Рэшфорд 65), Сака (Галлахер 86), Мэддисон (Фоден 66), Кейн.



Предупреждения: Степаненко, Яремчук — Мэддисон, Магуайр.