Уолкер принес англичанам ничью против Украины
Первый гол Кайла Уолкера за сборную Англии обеспечил родоначальникам футбола ничью против Украины в отборе к Евро-2024.
По сравнению с победой 7:0 над Северной Черногорией в июне в стартовом составе "трех львов" произошло четыре изменения. Этими новыми лицами стали Марк Гехи, Бен Чилуэлл, Джуд Беллингем и Джеймс Мэддисон.
Англичане владели инициативой в начале матча, практически не позволяя сопернику касаться мяча, но, добираясь до чужой штрафной, впадали в ступор.
Так и не создав ни одного реального момента, на 26-й минуте подопечные Гарета Саутгейта пропустили резкий выпад украинцев. Ефим Конопля сделал пас назад практически от лицевой линии в центр штрафной, а там Александр Зинченко нанес удар в касание — 1:0.
Англичане вновь принялись ходить вперед, но их атакам по-прежнему не хватало остроты и просто ударов.
Тем не менее, на 41-й минуте счет стал равным. Харри Кейн почти от центрального круга сделал заброс на правый край штрафной, куда подключился Кайл Уолкер. Защитник "Манчестер Сити" технично обработал мяч и, не заметив сопротивления со стороны Виталя Миколенко, поразил ближний угол ворот — 1:1.
Во втором тайме англичане стали прикладывать большие усилия для победы, их атаки стали более акцентированными и опасными.
На 62-й минуте Букайо Сака отметился попаданием в перекладину.
Гости не переставали оказывать давление до самого конца, однако Украина достойно держалась и время от времени огрызалась своими вылазками.
В итоге матч завершился вничью, и результат не выглядит несправедливым — Англия сделала недостаточно для победы. Однако путевка на Евро-2024 от "трех львов" все равно никуда не денется.
Сборная Украины — сборная Англии — 1:1 (0:0)
Голы: Зинченко 26 — Уолкер 41.
Сборная Украины: Бущан, Конопля, Забарный, Матвиенко (Кривцов 45), Миколенко, Зинченко (Буяльский 76), Степаненко, Цыганков, Судаков (Сидорчук 65), Мудрик (Назарина 90), Яремчук (Довбик 65).
Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Гехи, Магуайр, Чилуэлл, Хендерсон, Беллингем (Рэшфорд 65), Сака (Галлахер 86), Мэддисон (Фоден 66), Кейн.
Предупреждения: Степаненко, Яремчук — Мэддисон, Магуайр.
09.09.2023 21:00
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О и мой любимый футболист евер забил) эх, купи Челси в 10 году ВЕЛИЧАЙШЕГО, Терри-Силва ещё бы нам ЛЧ зацепили точно
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Эссьен! Как Криштиану в лучшие времена выпрыгнул
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Диаметры наземного метро Москвы будут продлены до Калуги, Тулы и других крупных городов в регионах, окружающих столицу, заявил Путин. А на Украине, в европейском Киеве новые станции метро не открываются с 2012 года. Развитие для хохлов это когда на киевском пивзаводе Оболонь выпускают новый сорт дешевого пива и на этом все.
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не вижу русню в коментах. или эти членопуксам даже запретили комментировать новости про ЕВРО?
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Надо было Нкетиа вместо Кейна выпускать, зарешал бы в концовке)
..нечего старичка всю игру держать на поле
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уфф нормальные такие дочери остались у Виали https://i.imgur.com/5ZsvU7c.jpg
RIP легенда. Хоть и не застал его время, но по нарезкам топчик нереальный
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СТАРТОВЫЙ СОСТАВ ГЕГЕМОНСИ!!!
https://sun9-41.userapi.com/impg/xW2F_ZKT0qzdI9fWEOLcGxRPkAniryMZod0pWw/-8hzQAQw7g4.jpg
и сча ливерпукам на клык бы таким составом накинули
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Хохлы, как дела, хохлы?
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https://vk.com/wall-29320599_5623961
LIVE. Легенды Баварии - легенды ЧЕЛСИ.
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Украинца без кисти и глаза мобилизовали в ВСУ, готовя к отправке на бойню.
Александр Денисенко из Шостки Сумской области не имеет кисти, к тому же с детства является инвалидом по зрению.
Но в местном ТЦК (территориальный центр комплектования, — прим. РВ) у него не приняли документы об инвалидности 2-й группы и отправили на военно-врачебную комиссию, где мужчину признали ограниченно годным.
Источник: https://rusvesna.su/news/1694267404
Так же Мудрика в Щолси покупали. Хохол - берем!
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https://youtu.be/hyGDMoj82Yg?t=527
Милфуд, братик твой что ли?)
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Местные защеканы заткнулись. А что случилось? Ахахахахаа
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Неужели кто-то смотрел это говнище?!
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пощадили хлопцы англов
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cука оруууу орки попрятались после ничейки ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ с нашими братишками из АНГЛИИ.
ОРУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
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Отскочили бриты
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кароч ясно, скорее всего дейсайдер в последнем туре будет Украина-Италия. Вряд ли чо решится до последнего тура. Италия так же отлетит от англов на Уэмбли скорее всего, а там сев македонии и мальты не соперники, как и Украине. По-этому в принципе в очных и решится. Эх, не проебать бы в Италии...но это вряд ли(
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