Лопетеги хочет вернуться в Премьер-Лигу

Хулен Лопетеги Бывший главный тренер "Вулверхэмптона" Хулен Лопетеги хочет вернуться к работе в Премьер-Лиге.

Приняв "Вулверхэмптон" на последнем месте в Премьер-Лиге в ноябре, Лопетеги завершил прошлый сезон на 13-й строчке.

Однако для Лопетеги стало неприятным сюрпризом значительные проблемы "волков" с соблюдением правил финансового фейр-плей, что вынудило Хулена покинуть "Молинью" за три дня до старта нового сезона.

По информации Фабрицио Романо, с тех пор Лопетеги отверг "Вильярреал" и "Лион". В данный момент Хулен не заинтересован в работе в испанской Ла Лиге или французской Лиге 1.

Лопетеги очень понравилось в Премьер-Лиге, и 57-летний испанец открыт к предложениям местных клубов.


Метки Вулверхэмптон, Лопетеги, Премьер-Лига, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2023 20:00

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  1. gunnerlove 09.09.2023 20:07 # gunnerlove
    понятное дело. инфраструктура достойная, не то что в нищей, грязной испании

    (ответить)

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