Лопетеги хочет вернуться в Премьер-Лигу
Бывший главный тренер "Вулверхэмптона" Хулен Лопетеги хочет вернуться к работе в Премьер-Лиге.
Приняв "Вулверхэмптон" на последнем месте в Премьер-Лиге в ноябре, Лопетеги завершил прошлый сезон на 13-й строчке.
Однако для Лопетеги стало неприятным сюрпризом значительные проблемы "волков" с соблюдением правил финансового фейр-плей, что вынудило Хулена покинуть "Молинью" за три дня до старта нового сезона.
По информации Фабрицио Романо, с тех пор Лопетеги отверг "Вильярреал" и "Лион". В данный момент Хулен не заинтересован в работе в испанской Ла Лиге или французской Лиге 1.
Лопетеги очень понравилось в Премьер-Лиге, и 57-летний испанец открыт к предложениям местных клубов.
09.09.2023 20:00
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понятное дело. инфраструктура достойная, не то что в нищей, грязной испании
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