Лопетеги хочет вернуться в Премьер-Лигу

Бывший главный тренер "Вулверхэмптона" Хулен Лопетеги хочет вернуться к работе в Премьер-Лиге.

Приняв "Вулверхэмптон" на последнем месте в Премьер-Лиге в ноябре, Лопетеги завершил прошлый сезон на 13-й строчке.



Однако для Лопетеги стало неприятным сюрпризом значительные проблемы "волков" с соблюдением правил финансового фейр-плей, что вынудило Хулена покинуть "Молинью" за три дня до старта нового сезона.



По информации Фабрицио Романо, с тех пор Лопетеги отверг "Вильярреал" и "Лион". В данный момент Хулен не заинтересован в работе в испанской Ла Лиге или французской Лиге 1.



Лопетеги очень понравилось в Премьер-Лиге, и 57-летний испанец открыт к предложениям местных клубов.