"Арсенал" обсуждает новый контракт с Эдегором
"Арсенал" ведет переговоры со своим капитаном Мартином Эдегором о новом контракте.
Эдегор присоединился к "Арсеналу" в январе 2021 на правах аренды из "Реала". Проявив себя с лучшей стороны, Мартин был выкуплен "канонирами" за 34 миллиона фунтов.
В прошлом сезоне, своем втором полном на "Эмирейтс", Эдегор окончательно утвердился в качестве лидера команды Микеля Артеты. Мартин забил 15 голов и отдал семь результативных передач, что помогло "Арсеналу" превратиться в претендента на титул Премьер-Лиги.
Сейчас у Эдегора остается еще два года по действующему контракту, однако авторитетный журналист Фабрицио Романо утверждает, что "Арсенал" уже договаривается о продлении сотрудничества с 24-летним полузащитником.
Переговоры продолжатся в ближайшие недели и, если потребуется, месяцы, однако в "Арсенале" не ожидают препятствий на пути к заключению новой сделки, потому что Эдегор счастлив в Северном Лондоне.
09.09.2023 19:00
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