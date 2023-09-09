"Арсенал" обсуждает новый контракт с Эдегором

"Арсенал" ведет переговоры со своим капитаном Мартином Эдегором о новом контракте.

Эдегор присоединился к "Арсеналу" в январе 2021 на правах аренды из "Реала". Проявив себя с лучшей стороны, Мартин был выкуплен "канонирами" за 34 миллиона фунтов.



В прошлом сезоне, своем втором полном на "Эмирейтс", Эдегор окончательно утвердился в качестве лидера команды Микеля Артеты. Мартин забил 15 голов и отдал семь результативных передач, что помогло "Арсеналу" превратиться в претендента на титул Премьер-Лиги.



Сейчас у Эдегора остается еще два года по действующему контракту, однако авторитетный журналист Фабрицио Романо утверждает, что "Арсенал" уже договаривается о продлении сотрудничества с 24-летним полузащитником.



Переговоры продолжатся в ближайшие недели и, если потребуется, месяцы, однако в "Арсенале" не ожидают препятствий на пути к заключению новой сделки, потому что Эдегор счастлив в Северном Лондоне.