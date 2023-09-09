Мэддисон рассказал, что Гаскойн является его кумиром

Полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон заявил, что хочет подражать легенде "шпор" Полу Гаскойну.

26-летний Мэддисон очень ярко начал свою карьеру в "Тоттенхэме" после перехода из "Лестер" за 40 миллионов фунтов, забив два гола и отдав две результативные передачи в четырех первых матчах Премьер-Лиги за "шпор".



По словам Мэддисона, он всегда пытается играть в такой футбол, которые радует зрителя и нравится ему самому. И Джеймсу кажется, что "Тоттенхэм" идеален для этого.



"Я просто мог представить себя в этой команде, этой форме, этом стадионе. Это просто хорошо мне подходило. И у них всегда был такого рода игрок. Когда я рос, любимым игроком моего папы был Газза (Пол Гаскойн), и это такого плана полузащитник, который хочет созидать, развлекать фанатов и быть личностью".



"Я хочу развлекать. Когда начинаешь играть в футбол ребенком, ты не хочешь играть за что-либо. Тогда нет никакой политики, ничего такого".



"Ты играешь, потому что любишь играть в футбол, и ты просто делаешь вещи, которые любишь. Ты становишься игроком благодаря тому, что делаешь и в чем ты хорош. И это никогда не изменится для меня. Это не обсуждается. Так я играю", — цитирует Мэддисона Football.London.