Терри заявил, что люди не знают всей правды насчет ухода Маунта из "Челси"
Легенда "Челси" Джон Терри заявил, что люди не знают всей правды насчет перехода полузащитника Мейсона Маунта от "синих" в "Манчестер Юнайтед".
Отказавшись продлевать свой истекавший через год контракт с "Челси", минувшим летом Маунт ушел в "Юнайтед" по сделке стоимостью 60 миллионов фунтов.
В начале декабря Маунт сможет впервые сыграть против своего родного клуба, и Терри надеется, что болельщики "Челси" хорошо отнесутся к Мейсону, чей противоречивый трансфер сопровождала большая шумиха.
"Мейс — насквозь свой для "Челси". У любой истории всегда есть две стороны, и я знаю другую сторону его истории. Я не собираюсь рассказывать об этом сегодня вечером, но у его истории есть другая сторона. Давайте не будем с ним слишком строги, когда он вернется", — сообщил Терри Knockout Events.
09.09.2023 17:00
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