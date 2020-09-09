Саутгейт: "Верим, что выиграем Евро-2024"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что его команда ожидает от себя выиграть Евро-2024.

Выиграв все четыре первых матча в отборе к Евро-2024, сейчас англичане находятся на пороге того, чтобы гарантировать себе участие в финальной стадии турнира в Германии следующим летом.



По словам Саутгейта, его игроки чувствуют, что после полуфинала ЧМ-2018, финала Евро-2020 и четвертьфинала Чм-2022 настало время выиграть большой международный турнир.



"Мы были финалистами на предыдущем Евро, а также мы чувствуем, что очень хорошо сыграли на Чемпионате Мира, уступив одной из двух лучших команд в мире. Еще мы знаем, что эта команда может играть лучше. Поэтому, думаю, теперь им нужен этот вызов. Игроки не хотят, чтобы мы говорили о чем-нибудь другом (помимо победы), и длительный период времени показал, что у нас должна быть эта вера".



"У нас определенно есть эта вера. Игроки определено обладают огромным желанием. Они добились больших успехов на клубном уровне, и для многих из них не хватает лишь успехов со сборной Англии. Они знают, что это будет важнее, чем что-либо, чего они уже добились", — цитирует Саутгейта The Guardian.