Магуайр и Хендерсон должны выйти в старте сборной Англии против Украины
Защитник Харри Магуайр и полузащитник Джордан Хендерсон должны выйти в стартовом составе сборной Англии на матч против Украины.
Главный тренер англичанин Гарет Саутгейт был нещадно критикуем за сам факт приглашения Магуайра и Хендерсона в сборную.
30-летний Магуайр отметился единственным появлением на замену в этом сезоне за "Манчестер Юнайтед", а 33-летний Хендерсон еще в июле уехал на заработки в Саудовскую Аравию.
Саутгейт не только сохранил доверие к своим ветеранам, но и собирается выпустить обоих с первых минут на отборочный матч к Евро-2024 против Украины в субботу вечером.
The Telegraph ожидает, что в отсутствие Джона Стоунса пару центральных защитников составят Магуайр и Марк Гехи.
09.09.2023 15:00
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