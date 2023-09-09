Саттон считает, что Магуайр не заслуживает места в старте сборной Англии

Бывший нападающий "Челси" Крис Саттон считает, что защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр не заслуживает места в стартовом составе сборной Англии.

В этом сезоне 30-летний Магуайр лишь отметился одним появлением на замену, но это не помешало Харри получить вызов в английскую сборную на подготовку к матчам против Украины и Шотландии.



Саттон называет Магуайра "игроком тренировочной базы" и считает, что главный тренер англичан Гарет Саутгейт приглашает игроков вроде Харри за былые заслуги.



"Центр обороны — это действительно интересная зона при наличии игроков вроде Томори, Гехи, Льюиса Данка, Колуилла... Поэтому Магуайру нужно проявить себя сильнее".



"Я думаю, в данный момент шансы перечисленных игроков на попадание в стартовый состав сборной Англии выше, чем у Харри Магуайра".



"Ты не можешь быть игроком тренировочной базы и ожидать, что будешь иметь место в стартовом составе своей сборной, хотя Харри Магуайр никогда чересчур не подводил Англию".



"В некоторой степени я могу понять вызов Магуайра Гаретом, но никак не вызов Калвина Филлипса. На месте Джеймса Уорд-Проуза я бы задумался о завершении карьеры в сборной", — сообщил Саттон Daily Mail.