Кейн: "В "Баварии" другое давление в плане завоевания трофеев"

Капитан сборной Англии Харри Кейн признался, что в "Баварии" он оказался под совершенно другим давлением в плане завоевания трофеев, нежели в "Тоттенхэме".

Проведя девять бестрофейных лет в родном "Тоттенхэме", в июле Кейн перебрался в "Баварию" по сделке стоимостью 100 миллионов фунтов.



Кейн только привыкает к новой обстановке, но уже почувствовал, что в "Баварии" совершенно другой уровень ожиданий. Харри рад оказаться под таким давлением и надеется, что это поможет ему преуспеть со сборной Англии.



"Мы ожидаем побед от "Баварии", потому что они выигрывали титул на протяжении 11 или 12 последних лет".



"За свой короткий период в времени я обнаружил, что здесь такое большое давление в плане завоевания трофеев. Мы не выигрывали кубок уже несколько лет и не выигрывали Лигу Чемпионов уже несколько лет, поэтому это определенно является нашей большой целью, и с этим связано большое давление".



"Время покажет, но в данный момент я наслаждаюсь этим ощущением".



"Это определенно другое давление, нежели я ощущал в "Тоттенхэме". Конечно, мы в "Тоттенхэме" хотели выигрывать трофеи, но если мы не побеждали пару матчей, это не было катастрофой".



"В "Баварии" от тебя ожидают, что ты будешь побеждать в каждом матче. Мы выиграли два первых матча 4:0 и 3:1, но люди все равно говорили, что не слишком довольны нашей манерой игры. Это неотъемлемая часть, когда представляешь крупнейшие клубы в мире".



"Конечно, я не прячусь от того, что трофеи — это то, чего недостает моей карьере в данный момент. У нас в сборной есть игроки, которые выигрывали трофеи, и ты тоже хочешь испытать это, получить этот опыт".



"Даже опыт продвижения к титулу и кубку поможет лучше справляться с давлением в определенных ситуациях. Если мы со сборной Англии собираемся что-нибудь выиграть, нам придется иметь с этим дело".



"Будучи капитаном, я хочу как можно больше оказываться в таком положении", — цитирует Кейна Evening Standard.