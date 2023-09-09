Гиггз призвал Глэйзеров продать "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз призвал семейство Глэйзеров продать клуб с "Олд Траффорд".

Согласно свежим слухам в прессе, Глэйзеры подумывают о том, чтобы отложить продажу "Юнайтед" минимум до 2025 года.



Гиггз не считает это хорошей идеей и призывает американское семейство передать клуб тому, кто готов быть щедрым и совершать большие инвестиции.



"Думаю, как и каждый, как все фанаты, мы просто хотим, чтобы эта ситуация разрешилась".



"Раз клуб выставлен на продажу, то давайте это сделаем. Я знаю, что речь о миллиардах фунтах, но давайте просто это сделаем. Если бы дела на футбольном поле шли не слишком плохо, если бы мы выигрывали матчи и трофеи, то на это, наверное, можно было бы закрыть глаза".



"Но мы не выигрываем матчи, мы не выигрываем трофеи, и эта внешняя шумиха только создает дополнительное давление на игроков и тренера".



"Тренеру и так хватает забот на футбольном поле — ему не требуется это дополнительное давление, когда во время пресс-конференций его спрашивают насчет предложений о покупке клуба".



"Кого я предпочитаю видеть новым владельцем? Того, кто изменит положение вещей и совершит значительные инвестиции. Я не знаю, кто это будет, но похоже на то, что шейх Джассим готов вложить больше всех денег и приобрести 100 процентов акций".



"Во что нужны инвестиции? Во все. Нам нужны значительные инвестиции в игроков, стадион и тренировочную базу".



"На мой взгляд, это лучший стадион в мире, поэтому давайте приведем его к стандартам других команд и других клубов в мире. То же самое с тренировочной базой и подбором игроков".



"Нужны значительные инвестиции, чтобы это произвело эффект", — цитирует Гиггза Daily Mail.