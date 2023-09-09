Эменало: "Джордан Хендерсон, которого я знаю, не изменился"

Спортивный директор саудовской Лиги Майкл Эменало выразил свою поддержку полузащитнику "Аль-Иттифака" Джордану Хендерсону.

Хендерсон столкнулся с огромной критикой после своего решения перейти из "Ливерпуля" в "Аль-Иттифак" минувшим летом.



Однако Эменало, который трудился в "Челси" с 2011 по 2017 год, уверен, что Хендерсон не изменил свои взгляды после переезда в Саудовскую Аравию. Майкл считает Джордана "великолепным дополнением" к лиге, которой он руководит.



"Ну, во-первых, я очень горжусь Джорданом. Я очень горжусь, что он выбрал — по своей воле — выражать поддержку и ценности, которые он разделяет. Не следует его ругать за то. Я очень горжусь, что он смог принять профессиональное решение, которое позволит ему и его семье продолжать жить той жизнью, как он хочет".



"Джордан Хендерсон, которого я знаю, не изменился. Я встречался и разговаривал с ним. Он сохраняет страсть к игре и жизни, он сохраняет страсть к вещам, в которые верит. Я лишь желаю ему всего наилучшего, и я уверен, что он поможет этой лиге расти не только на поле, но и за ее пределами в некоторых из подобных вещей. Не сомневаюсь, что он станет великолепным дополнением к нашей лиге", — сообщил Эменало Sky Sports.