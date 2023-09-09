Тилеманс недоволен, что мало играет за "Виллу"

Полузащитник "Астон Виллы" Юри Тилеманс признался, что он уже чувствует себя несчастным в бирмингемском клубе.

Минувшим летом Тилеманс перебрался в "Виллу" из покинувшего Премьер-Лигу "Лестера" в качестве свободного агента.



Пока что Юри отметился лишь одним появлением в стартовом составе "Виллы" с учетом всех соревнований, и 26-летний бельгиец уже высказал свое недовольство главному тренеру Унаи Эмери по этому поводу.



"Это неприятная ситуация. Я сказал тренеру, что перешел в "Виллу", чтобы играть. Он понимает меня, но в данный момент он предпочитает играть с двумя полузащитниками из прошлого сезона".



"Он сказал мне, что скоро матчи будут идти один за другим, и у меня прибавится игрового времени. Я знаю, что этот ответ ничего мне не дает, но что поделать? Когда у меня будет шанс, я хочу им воспользоваться. Пока что я лишь однажды выходил в старте, и это было в Лиге Конференций", — цитирует Тилеманса Daily Mail.