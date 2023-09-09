Антони: "Я никогда не поднимал руку на женщину"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони отверг обвинения насчет применения физической силы к женщинам.

В данный момент в отношении Антони ведутся полицейские расследования сразу в двух странах, Англии и Бразилии, насчет обвинений в домашнем насилии, которые выдвинула в адрес 23-летнего игрока его бывшая девушка Габриэла Каваллин.



Поступок Каваллин вдохновил еще двух женщин, которые также утверждают, что Антони поднимал на них руку.



Однако отчисленный из сборной Бразилии игрок утверждает, что никогда не применял физическую силу к слабому полу и собирается доказать свою невиновность.



"Я не переживаю за свое будущее. Я знаю, что правда вскроется. Я знаю, что многие хотят разделаться со мной, но правда всегда вскрывается. "Юнайтед" имеет полную информацию. Они следят за ситуацией, и они узнают, что произошло".



"Отчисление из сборной? Это было тяжело, особенно когда это неправда и высосано из пальца. Я был здесь с моей мамой, когда услышал новость. Носить футболку сборной — это мечта, ради которой я тружусь каждый день".



"Насилие к женщинам? Я всегда был против. Это полная неправда, на 100 процентов неправда. У меня есть мать, сестра, и я бы никогда не хотел, чтобы это случилось с ними".



"Я на 100 процентов уверен, что никогда не поднимал руку на женщину, и я докажу это. Люди увидят правду. Я никогда не бил женщину и никогда не буду бить. Уверен, я никогда не применял физической силы к женщине".



"Каждый, кто знает меня с детства, когда я был никем, знает мой характер и знает, как мне пришлось попотеть, чтобы достичь этого всего. Больше всего я хочу показать людям себя настоящего. Я хочу многого достичь. У меня много целей и мечт. Я хочу показать, что я из себя представляю на самом деле. Я мечтаю о возвращении в сборную и хочу показать, что Антони невиновен", — цитирует Антони Daily Mail.