Саудовская лига "не закрывает двери" перед Салахом

Спортивный директор саудовского первенства Майкл Эменало заявил, что его лига не закрывает двери перед нападающим "Ливерпуля" Мохамедом Салахом.

На прошлой неделе "Ливерпуль" отклонил предложение о покупке Салаха в 150 миллионов фунтов от "Аль-Иттихада", который, вопреки ожиданиям, так и не предпринял вторую попытку.



Сейчас трансферное окно в Саудовской Аравии закрылось, но сага с переездом 31-летнего египтянина на Ближний Восток имеет все шансы на продолжение.



"Во-первых, Салах — один из лучших игроков на планете. Как я говорил раньше, приватно и публично, мы приветствуем каждого, кто хочет отправиться в саудовскую лигу. Это касается и Салаха".



"Но мы ведем своим дела в очень профессиональной и уважительной манере. Ради этого мы здесь, и именно этим определяется саудовская лига — привнесением профессионализма, уважением к эффективности и ведением своих дел компетентным образом".



"Если этого не случилось, то это не значит, что игрок нам больше не нравится или у нас есть проблема с "Ливерпулем". Это значит, что определенные вещи, которые должны совпасть, не совпали. Никто не зол, жизнь идет дальше, но мы не закрываем двери, и если появится хорошая возможность пригласить Мо Салаха в саудовскую лигу, мы будем очень благодарны", — сообщил Эменало Sky Sports.