Цимикас близок к новому контракту с "Ливерпулем"

Левый защитник "Ливерпуля" Костас Цимикас близок к подписанию нового контракта с мерсисайдским клубом.

Цимикас выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "Олимпиакоса" за 11.75 млн. фунтов в августе 2020. Все это время Костас является дублером Энди Робертсона на своей позиции.



Несмотря на то, что Цимикас не смог стать основным игроком команды Юргена Клоппа, в "Ливерпуле" довольны тем, как 27-летний грек справляется со своей ролью, держа своего шотландского конкурента в тонусе.



Действующий контракт Цимикаса истекает только в 2025 году, однако The Athletic стало известно, что "Ливерпуль" собирается продлить сотрудничество с Костасом сразу до лета 2027.



За три года на "Энфилде" Цимикас сыграл 62 матча во всех соревнованиях, забив победный пенальти в финале Кубка Англии против "Челси" в 2022. В новом сезоне Костас пока отметился единственным появлением на замену.



Сам Цимикас чувствует себя счастливым в "Ливерпулем", поэтому переговоры стремительно продвигаются.