Цимикас близок к новому контракту с "Ливерпулем"
Левый защитник "Ливерпуля" Костас Цимикас близок к подписанию нового контракта с мерсисайдским клубом.
Цимикас выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "Олимпиакоса" за 11.75 млн. фунтов в августе 2020. Все это время Костас является дублером Энди Робертсона на своей позиции.
Несмотря на то, что Цимикас не смог стать основным игроком команды Юргена Клоппа, в "Ливерпуле" довольны тем, как 27-летний грек справляется со своей ролью, держа своего шотландского конкурента в тонусе.
Действующий контракт Цимикаса истекает только в 2025 году, однако The Athletic стало известно, что "Ливерпуль" собирается продлить сотрудничество с Костасом сразу до лета 2027.
За три года на "Энфилде" Цимикас сыграл 62 матча во всех соревнованиях, забив победный пенальти в финале Кубка Англии против "Челси" в 2022. В новом сезоне Костас пока отметился единственным появлением на замену.
Сам Цимикас чувствует себя счастливым в "Ливерпулем", поэтому переговоры стремительно продвигаются.
09.09.2023 07:00
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