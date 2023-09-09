Анонс матча Украина — Англия
Сборная Англии возобновит свой путь в отборе к Евро-2024 выездным матчем против Украины.
Для сборной Украины этот матч тоже будет в какой-то степени выездным, потому что команда Сергея Реброва не играет дома с момента начала вооруженного конфликта с Россией в феврале 2022.
Этот матч пройдет в польском городе Вроцлаве, где, как ожидается, украинскую сборную придет поддержать около 40,000 фанатов.
"Нам известно, что здесь тысячи украинцев. Мы ожидаем увидеть страстные трибуны, но мы здесь, чтобы одержать победу в футбольном матче, поэтому нам важно контролировать свои эмоции и быть сосредоточенными на своей задаче", — сообщил главный тренер англичан Гарет Саутгейта.
Это будет уже вторая встреча Англии и Украины в текущей отборочной кампании. В марте подопечные Саутгейта одержали победу 2:0 на "Уэмбли" благодаря голам Букайо Сака и Харри Кейна.
В данный момент Англия уверенно лидирует в Группе A, набрав 12 очков из 12 возможных, и еще одна победа практически гарантирует родоначальникам футбола путевку в Германию, где следующим летом пройдет финальная стадия Чемпионата Европы.
- Англия не пропустила ни одного гола в трех последних матчах против Украины.
- Англичане ни проиграли ни одной из пяти последних встреч с Украиной.
- Украина может похвастать только одной победой в девяти последних встречах с Англией — 1:0 в 2009 году.
- Англия забила минимум на 11 голов больше (15), чем какая-либо другая команда в Группе C.
- Украина не знает поражений уже семь домашних матчей кряду.
- Англия может стать первой европейской сборной, достигшей рубежа в 600 побед.
- Капитан англичан Харри Кейн надеется забить в своем седьмом матче за сборную подряд.
Из-за травм английская сборная недосчиталась Мейсона Маунта, Люка Шоу, Джона Стоунса, Джека Грилиша и Трента Александер-Арнольда. Рахим Стерлинг не был приглашен изначально, несмотря на хорошую клубную форму в начале сезона.
Отборочный турнир к Евро-2024. Группа C
Сборная Украины — сборная Англии
Вроцлав. Городской стадион. 19:00 Онлайн-трансляция Прогноз
09.09.2023 06:00
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Последние комментарии:
Наркот, пойдёшь на матч сегодня? Смотри чтобы не отпиздиди тебя там...
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После матча польская полиция будет останавливать всех болельщиков сборной украины на проверку гражданства. И всех хохлов грузить в автобусы и отправлять на фронт. Вот будет ор выше гор.
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надеюсь выебут этих цыган с вечно протянутой рукой
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Сколько ниггеров будет на поле?
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