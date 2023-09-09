Анонс матча Украина — Англия

Джордан Хендерсон и Михаил Мудрик Сборная Англии возобновит свой путь в отборе к Евро-2024 выездным матчем против Украины.

Для сборной Украины этот матч тоже будет в какой-то степени выездным, потому что команда Сергея Реброва не играет дома с момента начала вооруженного конфликта с Россией в феврале 2022.

Этот матч пройдет в польском городе Вроцлаве, где, как ожидается, украинскую сборную придет поддержать около 40,000 фанатов.

"Нам известно, что здесь тысячи украинцев. Мы ожидаем увидеть страстные трибуны, но мы здесь, чтобы одержать победу в футбольном матче, поэтому нам важно контролировать свои эмоции и быть сосредоточенными на своей задаче", — сообщил главный тренер англичан Гарет Саутгейта.

Это будет уже вторая встреча Англии и Украины в текущей отборочной кампании. В марте подопечные Саутгейта одержали победу 2:0 на "Уэмбли" благодаря голам Букайо Сака и Харри Кейна.

В данный момент Англия уверенно лидирует в Группе A, набрав 12 очков из 12 возможных, и еще одна победа практически гарантирует родоначальникам футбола путевку в Германию, где следующим летом пройдет финальная стадия Чемпионата Европы.

- Англия не пропустила ни одного гола в трех последних матчах против Украины.

- Англичане ни проиграли ни одной из пяти последних встреч с Украиной.

- Украина может похвастать только одной победой в девяти последних встречах с Англией — 1:0 в 2009 году.

- Англия забила минимум на 11 голов больше (15), чем какая-либо другая команда в Группе C.

- Украина не знает поражений уже семь домашних матчей кряду.

- Англия может стать первой европейской сборной, достигшей рубежа в 600 побед.

- Капитан англичан Харри Кейн надеется забить в своем седьмом матче за сборную подряд.

Из-за травм английская сборная недосчиталась Мейсона Маунта, Люка Шоу, Джона Стоунса, Джека Грилиша и Трента Александер-Арнольда. Рахим Стерлинг не был приглашен изначально, несмотря на хорошую клубную форму в начале сезона.

Отборочный турнир к Евро-2024. Группа C
Сборная Украины — сборная Англии
Вроцлав. Городской стадион. 19:00 Онлайн-трансляция Прогноз


Метки анонс матча, Евро-2024, сборная Англии, сборная Украины

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2023 06:00

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Последние комментарии:




  1. mata-hazard 09.09.2023 07:32 # mata-hazard
    Наркот, пойдёшь на матч сегодня? Смотри чтобы не отпиздиди тебя там...

    (ответить)

  2. mata-hazard 09.09.2023 07:31 # mata-hazard
    После матча польская полиция будет останавливать всех болельщиков сборной украины на проверку гражданства. И всех хохлов грузить в автобусы и отправлять на фронт. Вот будет ор выше гор.

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  3. sayanara 09.09.2023 07:16 # sayanara
    надеюсь выебут этих цыган с вечно протянутой рукой

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  4. chelsea-69 09.09.2023 06:51 # chelsea-69
    Сколько ниггеров будет на поле?

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