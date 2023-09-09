Анонс матча Украина — Англия

Сборная Англии возобновит свой путь в отборе к Евро-2024 выездным матчем против Украины.

Для сборной Украины этот матч тоже будет в какой-то степени выездным, потому что команда Сергея Реброва не играет дома с момента начала вооруженного конфликта с Россией в феврале 2022.



Этот матч пройдет в польском городе Вроцлаве, где, как ожидается, украинскую сборную придет поддержать около 40,000 фанатов.



"Нам известно, что здесь тысячи украинцев. Мы ожидаем увидеть страстные трибуны, но мы здесь, чтобы одержать победу в футбольном матче, поэтому нам важно контролировать свои эмоции и быть сосредоточенными на своей задаче", — сообщил главный тренер англичан Гарет Саутгейта.



Это будет уже вторая встреча Англии и Украины в текущей отборочной кампании. В марте подопечные Саутгейта одержали победу 2:0 на "Уэмбли" благодаря голам Букайо Сака и Харри Кейна.



В данный момент Англия уверенно лидирует в Группе A, набрав 12 очков из 12 возможных, и еще одна победа практически гарантирует родоначальникам футбола путевку в Германию, где следующим летом пройдет финальная стадия Чемпионата Европы.



- Англия не пропустила ни одного гола в трех последних матчах против Украины.



- Англичане ни проиграли ни одной из пяти последних встреч с Украиной.



- Украина может похвастать только одной победой в девяти последних встречах с Англией — 1:0 в 2009 году.



- Англия забила минимум на 11 голов больше (15), чем какая-либо другая команда в Группе C.



- Украина не знает поражений уже семь домашних матчей кряду.



- Англия может стать первой европейской сборной, достигшей рубежа в 600 побед.



- Капитан англичан Харри Кейн надеется забить в своем седьмом матче за сборную подряд.



Из-за травм английская сборная недосчиталась Мейсона Маунта, Люка Шоу, Джона Стоунса, Джека Грилиша и Трента Александер-Арнольда. Рахим Стерлинг не был приглашен изначально, несмотря на хорошую клубную форму в начале сезона.



Отборочный турнир к Евро-2024. Группа C

Сборная Украины — сборная Англии

Вроцлав. Городской стадион. 19:00 Онлайн-трансляция Прогноз