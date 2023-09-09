Туанзебе перешел в "Ипсвич"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Аксель Туанзебе перешел свободным агентом в "Ипсвич" из Чемпионшипа.

Туанзебе находился в системе "Юнайтед" с восьми лет, однако полноценного шанса заиграть в родном клубе не имел, проведя только 37 матчей за первую команду "красных дьяволов".



С 2018 года Аксель трижды побывал в "Астон Вилле", а также "Наполи" и "Стоуке" на правах аренды, толком себя нигде не проявив.



Контракт Туанзебе с "Юнайтед" истек еще в конце июня, и сейчас Аксель нашел себе новое пристанище, заключив с "Ипсвичем" контракт на один год с опцией продления на второй.



Отметим, что главным тренером "Ипсвича" является Киран Маккенна, которого 25-летний англичанин прекрасно знает по совместной работе в "Юнайтед".



В данный момент "Ипсвич" занимает второе место в Чемпионшипе, уступая одно очко лидирующему "Престону".