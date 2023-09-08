Саутгейт: "Хендерсону будет грустно, если фанаты устроят акцию протеста"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что Джордан Хендерсон будет расстроен, если ЛГБТ-фанаты "трех львов" устроят акцию протеста против полузащитника "Аль-Иттифака".

ЛГБТ-сообщество чувствует себя преданным после отъезда Хендерсона в Саудовскую Аравию, и недавнее интервью Джордана с оправданиями своего трансфера только подлило масла в огонь.



Некоторые из болельщиков даже готовы выразить свой протест Хендерсону во время матча сборных Англии и Украины в Польше в субботу, однако Саутгейт это не одобряет.



"Думаю, Джордан ясно выразился на этой неделе насчет того, что ему будет грустно, если они это так чувствуют. Его отношение к этому сообществу не изменилось".



"Уверен, все наши фанаты будут поддерживать нас как команду, когда матч начнется".



"Я понимаю некоторые из сделанных комментариев, и я уважаю эти комментарии, но также было сказано, что они будут поддерживать команду, когда мы будем играть, и я уверен, они поддержат в том числе и Джордана, когда матч начнется".



"Думал ли я убрать Хендерсона из центра внимания? Я не реагирую на внешние факторы, когда определяю состав, и я уверен, вы это уже поняли за последние семь лет".



"Он очень опытный профессионал. Он очень зрело ведет себя в любой ситуации. Он хорошо тренировался на этой неделе, как и весь коллектив. Все игроки доступны, что очень приятно", — цитирует Саутгейта Sky Sports.