Саутгейт: "Хендерсону будет грустно, если фанаты устроят акцию протеста"
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что Джордан Хендерсон будет расстроен, если ЛГБТ-фанаты "трех львов" устроят акцию протеста против полузащитника "Аль-Иттифака".
ЛГБТ-сообщество чувствует себя преданным после отъезда Хендерсона в Саудовскую Аравию, и недавнее интервью Джордана с оправданиями своего трансфера только подлило масла в огонь.
Некоторые из болельщиков даже готовы выразить свой протест Хендерсону во время матча сборных Англии и Украины в Польше в субботу, однако Саутгейт это не одобряет.
"Думаю, Джордан ясно выразился на этой неделе насчет того, что ему будет грустно, если они это так чувствуют. Его отношение к этому сообществу не изменилось".
"Уверен, все наши фанаты будут поддерживать нас как команду, когда матч начнется".
"Я понимаю некоторые из сделанных комментариев, и я уважаю эти комментарии, но также было сказано, что они будут поддерживать команду, когда мы будем играть, и я уверен, они поддержат в том числе и Джордана, когда матч начнется".
"Думал ли я убрать Хендерсона из центра внимания? Я не реагирую на внешние факторы, когда определяю состав, и я уверен, вы это уже поняли за последние семь лет".
"Он очень опытный профессионал. Он очень зрело ведет себя в любой ситуации. Он хорошо тренировался на этой неделе, как и весь коллектив. Все игроки доступны, что очень приятно", — цитирует Саутгейта Sky Sports.
08.09.2023 23:00
Просмотров: 257
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Эти пидары реально как бабы - от любви до ненависти один шаг. Если кто-то будет их открыто чморить и презирать, будут к нему менее агрессивны, чем к своему бывшему. Человек их поддерживал, просто не стал ставить идеалы ЛГБТ сообщества выше своих жизненных личных интересов, он же сам не пидар.
И теперь эти уебаны собираются испортить матч всей сборной. Нахуй их вообще туда пускать?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий