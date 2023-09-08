Фаната "Лидса" посадили в тюрьму на три месяца за атаку на Хау

Фанат "Лидс" был приговорен к трем месяцам тюрьмы за нападение на главного тренера "Ньюкасла" Эдди Хау.

Данный инцидент случился в матче Премьер-Лиги на "Элланд Роуд" в мае. На поле выбежал неизвестный, толкнув Хау в грудь. Случившееся было показано во время прямой трансляции.



Этим неизвестным оказался 35-летний Дэвид Дербишир, уроженец Лидса. В компенсированное время матча он покинул свое место на трибуне и прорвался на поле.



В пятницу Дербишир предстал перед Королевским судом Лидса, который приговорил его к 12 неделям тюрьмы. Также Мэтту запрещено посещать любые футбольные матчи в течение шести лет.



Впрочем, на "Элланд Роуд" Дербишир больше никогда не появится — "Лидс" дисквалифицировал своего фаната пожизненно, сообщает Sky Sports.