Фаната "Лидса" посадили в тюрьму на три месяца за атаку на Хау

Дэвид Дербишир Фанат "Лидс" был приговорен к трем месяцам тюрьмы за нападение на главного тренера "Ньюкасла" Эдди Хау.

Данный инцидент случился в матче Премьер-Лиги на "Элланд Роуд" в мае. На поле выбежал неизвестный, толкнув Хау в грудь. Случившееся было показано во время прямой трансляции.

Этим неизвестным оказался 35-летний Дэвид Дербишир, уроженец Лидса. В компенсированное время матча он покинул свое место на трибуне и прорвался на поле.

В пятницу Дербишир предстал перед Королевским судом Лидса, который приговорил его к 12 неделям тюрьмы. Также Мэтту запрещено посещать любые футбольные матчи в течение шести лет.

Впрочем, на "Элланд Роуд" Дербишир больше никогда не появится — "Лидс" дисквалифицировал своего фаната пожизненно, сообщает Sky Sports.


Метки Лидс, Ньюкасл, Премьер-Лига, происшествия, Хау

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2023 22:00

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