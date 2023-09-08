"Аль-Духаиль" арендовал Коутиньо

"Астон Вилла" объявила о переходе своего полузащитника Филиппе Коутиньо в "Аль-Духаиль" из Катара на правах аренды.

Коутиньо представляет "Астон Виллу" с января 2022, отличившись против "Манчестер Юнайтед" в своем дебюте за бирмингемский клуб.



Изначально "Вилла" арендовала Коутиньо, но по настоянию Стивена Джеррарда, своего главного тренера в то время, выкупила Филиппе у "Барселоны" за 17 миллионов фунтов.



Получив на "Вилла Парк" контракт до 2026 года, вскоре Коутиньо перестал проявлять себя. Приход Унаи Эмери на место Джеррарда только усугубил положение Филиппе.



Успев отметиться двумя появлениями на замену в новом сезоне, теперь 31-летний бразилец направляется в "Аль-Духаиль".



Добавим, всего Коутиньо сыграл 43 матча за "Виллу", забив шесть голов.