Ван Дейк дополнительно дисквалифицирован на один матч

Виргил Ван Дейк Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк был дополнительно дисквалифицирован на один матч за неподобающее поведение в матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

Будучи удаленным в первом тайме победного для "Ливерпуля" матча на "Сент-Джеймс Парк" (1:2) за фол последней надежды, Ван Дейк принялся спорить с рефери, а затем употребил ругательство в адрес четвертого арбитра.

Ван Дейк уже отбыл стандартную одноматчевую дисквалификацию, пропустив матч против "Астон Виллы", однако FA этого показалось мало, и в адрес Виргила были выдвинуты обвинения в неподобающем поведении.

32-летний голландец согласился с обвинениями Ассоциации и был дополнительно дисквалифицирован на один матч, которым станет выезд к "Вулверхэмптону" 16 сентября.

Также Ван Дейку предстоит выплатить штраф в размере 100,000 фунтов.


Метки FA, Ван Дейк, дисквалификации, Ливерпуль, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2023 20:00

Количество просмотров Просмотров: 659

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Последние комментарии:




  1. skydreams 08.09.2023 20:57 # skydreams
    Усиления для пуля(

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  2. suddenly 08.09.2023 20:52 # suddenly
    Всего на один матч?

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  3. liverpo0ol 08.09.2023 20:37 # liverpo0ol
    Это сигнал остальным. Уёбб во главе не к добру и так будет с каждым.

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  4. superperez101 08.09.2023 20:08 # superperez101
    ахуевшие судейки

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  5. kukuruzko 08.09.2023 20:06 # kukuruzko
    https://youtu.be/r-TJ_F_qviw?t=359
    пиздец)

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