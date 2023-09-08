Ван Дейк дополнительно дисквалифицирован на один матч

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк был дополнительно дисквалифицирован на один матч за неподобающее поведение в матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

Будучи удаленным в первом тайме победного для "Ливерпуля" матча на "Сент-Джеймс Парк" (1:2) за фол последней надежды, Ван Дейк принялся спорить с рефери, а затем употребил ругательство в адрес четвертого арбитра.



Ван Дейк уже отбыл стандартную одноматчевую дисквалификацию, пропустив матч против "Астон Виллы", однако FA этого показалось мало, и в адрес Виргила были выдвинуты обвинения в неподобающем поведении.



32-летний голландец согласился с обвинениями Ассоциации и был дополнительно дисквалифицирован на один матч, которым станет выезд к "Вулверхэмптону" 16 сентября.



Также Ван Дейку предстоит выплатить штраф в размере 100,000 фунтов.