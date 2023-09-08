Ван Дейк дополнительно дисквалифицирован на один матч
Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк был дополнительно дисквалифицирован на один матч за неподобающее поведение в матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла".
Будучи удаленным в первом тайме победного для "Ливерпуля" матча на "Сент-Джеймс Парк" (1:2) за фол последней надежды, Ван Дейк принялся спорить с рефери, а затем употребил ругательство в адрес четвертого арбитра.
Ван Дейк уже отбыл стандартную одноматчевую дисквалификацию, пропустив матч против "Астон Виллы", однако FA этого показалось мало, и в адрес Виргила были выдвинуты обвинения в неподобающем поведении.
32-летний голландец согласился с обвинениями Ассоциации и был дополнительно дисквалифицирован на один матч, которым станет выезд к "Вулверхэмптону" 16 сентября.
Также Ван Дейку предстоит выплатить штраф в размере 100,000 фунтов.
08.09.2023 20:00
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Последние комментарии:
Усиления для пуля(
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Всего на один матч?
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Это сигнал остальным. Уёбб во главе не к добру и так будет с каждым.
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ахуевшие судейки
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https://youtu.be/r-TJ_F_qviw?t=359
пиздец)
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