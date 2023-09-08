"Ньюкасл" совершил прорыв в переговорах с Гимараэсом

"Ньюкасл" совершил прорыв в переговорах со своим ведущим полузащитником Бруну Гимараэсом о новом контракте.

Гимараэс заслужил репутацию одного из лучших полузащитников в Премьер-Лиге с момента своего перехода из "Лиона" за 40 миллионов фунтов в январе 2022.



Минувшим летом Гимараэса сватали в "Ливерпуль" и "Барселону", однако "Ньюкаслу" удалось оградить своего ключевого исполнителя от интереса больших клубов.



Теперь "Ньюкасл" собирается наградить Гимараэса за достигнутый прогресс. По информации трансферного гуру Фабрицио Романо, переговоры "сорок" с Бруно о продлении сотрудничества резко ускорились в последние 10 дней.



В данный момент уже можно говорить о том, что 25-летний бразилец находится на пороге нового контракта. Сторонам остается согласовать еще ряд небольших деталей, прежде чем сделка будет заключена.