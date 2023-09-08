Фанаты-геи готовы повернуться спиной к Хендерсону

Джордан Хендерсон ЛГБТ-болельщики сборной Англии собираются освистать полузащитника "Аль-Иттифака" Джордана Хендерсона, если тот сыграет за национальную команду против Украины в субботу.

Хендерсон навлек на себя большую критику, когда, будучи ярым сторонником ЛГБТ-сообщества, уехал в Саудовскую Аравию, где гомосексуализм под запретом. Оправдания Джордана в интервью The Athletic дополнительно разозлили фанатов.

В субботу англичанам предстоит сыграть со сборной Украины в рамках отбора к Евро-2024, и объединение ЛГБТ-болельщиков "трех львов" Three Lions Pride готово устроить акцию протеста, если нога экс-капитана "Ливерпуля" ступит на поле.

"Я поговорил с некоторыми из наших членов, и налицо чувство настоящего разочарования. Изначально они были настроены поддержать команду, но теперь задумываются, не стоит ли им отреагировать свистом".

"Если мы хотим, чтобы нас услышали, то повернуться спиной будет символичным жестом, особенно с учетом того, что чувствует наше сообщество. Его интервью могло повлиять на это — полагаю, теперь люди более склонны освистать его", — сообщил сопрезидент Three Lions Pride Джо Уайт изданию Daily Mirror.


Метки Аль-Иттифак, болельщики, сборная Англии, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2023 18:00

Количество просмотров Просмотров: 833

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Последние комментарии:




  1. keita 08.09.2023 19:14 # keita
    )))))))

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  2. charmk 08.09.2023 19:04 # charmk
    :))) обожаю

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  3. moneymaker 08.09.2023 19:04 # moneymaker
    заголовок от Бога

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  4. camry 08.09.2023 18:31 # camry
    Лишь бы сам Хендерсон не поворачивался спиной к фанатам-геям

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  5. suddenly 08.09.2023 18:21 # suddenly
    Повернуться к нему спиной, что бы он их отодрал?

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  6. skydreams 08.09.2023 18:18 # skydreams
    пусть снимется в гей порно, тогда простят

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  7. kukuruzko 08.09.2023 18:17 # kukuruzko
    тогда забьет пятку на чей-то грядке

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  8. brown-ale 08.09.2023 18:11 # brown-ale
    Многоходовочка от гейпитана =)

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  9. ratamahatta 08.09.2023 18:02 # ratamahatta
    Эти фанаты неплохо так рискуют поворачиваясь к колбаснику спиной

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