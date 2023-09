Фанаты-геи готовы повернуться спиной к Хендерсону

ЛГБТ-болельщики сборной Англии собираются освистать полузащитника "Аль-Иттифака" Джордана Хендерсона, если тот сыграет за национальную команду против Украины в субботу.

Хендерсон навлек на себя большую критику, когда, будучи ярым сторонником ЛГБТ-сообщества, уехал в Саудовскую Аравию, где гомосексуализм под запретом. Оправдания Джордана в интервью The Athletic дополнительно разозлили фанатов.



В субботу англичанам предстоит сыграть со сборной Украины в рамках отбора к Евро-2024, и объединение ЛГБТ-болельщиков "трех львов" Three Lions Pride готово устроить акцию протеста, если нога экс-капитана "Ливерпуля" ступит на поле.



"Я поговорил с некоторыми из наших членов, и налицо чувство настоящего разочарования. Изначально они были настроены поддержать команду, но теперь задумываются, не стоит ли им отреагировать свистом".



"Если мы хотим, чтобы нас услышали, то повернуться спиной будет символичным жестом, особенно с учетом того, что чувствует наше сообщество. Его интервью могло повлиять на это — полагаю, теперь люди более склонны освистать его", — сообщил сопрезидент Three Lions Pride Джо Уайт изданию Daily Mirror.