Гиггз высказался насчет конфликта Тен Хага и Санчо

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз высказал свое мнение насчет критики главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага в адрес своего вингера Джейдона Санчо.

Напомним, Санчо был крайне возмущен тем, что Тен Хаг объяснил отсутствие Джейдона в заявке "Юнайтед" на матч Премьер-Лиги против "Арсенала" плохой работой игрока на тренировке.



Гиггз чувствует, что Тен Хаг перепробовал уже все способы, чтобы добиться прогресса от Санчо, и если поступок Эрика не сработает, на карьере Джейдона в "Юнайтед" можно будет ставить крест.



"Похоже на то, что это последний способ, который остался у них в арсенале. Давайте посмотрим, как игрок отреагирует на на, что его отчитали на публике".



"Снаружи кажется, что Тен Хаг перепробовал все с Санчо. Когда тот переходил в клуб, я был его фанатом".



"Я думал, он сможет стать лучше, сможет прибавить, чего толком не случилось за то короткое время, что он находится в клубе. Он всегда принимал правильные решения возле чужой штрафной, и это редкое качество для молодого игрока".



"Этого просто не происходило. Тен Хаг отослал его, чтобы набрать форму. Он пробовал его на различных позициях, и публичная критика выглядит последней попыткой заставить Санчо заиграть".



"Игрок может отреагировать и подумать: "Ладно, я покажу ему, на что я способен". Либо он может надуться, и у него ничего не выйдет. Теперь это зависит от самого Санчо. Я знаю, что многое говорилось насчет его работы на тренировках, а тренировки в "Юнайтед" — я сужу по своему опыту как игрока — сложнее матчей".



"Ты должен проявлять себя на тренировках, чтобы заслужить возможность выйти на поле в субботу. Он должен прибавить и точка. Потому что твой тренер никогда не успокоится".



"Если это правда, что он недостаточно хорошо тренируется, тогда ты не будешь играть", — цитирует Гиггза Daily Mail.