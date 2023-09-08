Лавиа получил травму на тренировке

Новичок "Челси" Ромео Лавиа получил травму лодыжки на тренировке.

Лавиа до сих пор не дебютировал за "Челси" после своего перехода из "Саутгемптона" за 58 миллионов фунтов 18 августа. Как поведал наставник "синих" Маурисио Почеттино, Ромео прибыл в клуб не в форме и нуждается в тренировках.



Международный перерыв выглядел идеальной возможность для 19-летнего Лавиа подтянуть свою физическую готовность, однако в четверг с бельгийским полузащитником приключилось несчастье.



Как сообщает Daily Mail, Лавиа повредил свою лодыжку на тренировке и был отправлен на углубленное обследование, результаты которого "Челси" теперь с нетерпением ожидает.



Добавим, лазарет "Челси" и так переполнен. С травмами различной степени тяжести отсутствуют Весле Фофана, Бенуа Бадиашиле, Рис Джеймс, Кэрни Чуквуэмека, Армандо Бройя и Кристофер Нкунку.