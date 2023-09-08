Райт считает, что "Ливерпулю" следовало купить Гвардиола
Легенда "Арсенала" Ян Райт считает, что "Ливерпулю" следовало побороться за защитника Йошко Гвардиола минувшим летом.
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп очень ограниченно инвестирует в оборону после приобретения Виргила Ван Дейка у "Саутгемптона" за 75 миллионов фунтов в январе 2018.
Минувшим летом оборонительная линяя "красных" и вовсе осталась без усиления — Клопп лишь пригласил в свою команду четырех новых полузащитников. По мнению Райта, Юргену стоило озаботиться покупкой защитника топ-уровня — вроде Гвардиола, который перешел в "Манчестер Сити" из "РБ Лейпциг" за 77 млн. фунтов.
"Если вы собираетесь играть с этими гибридными крайними защитниками, то я не уверен, что на Джо Гомеса или Жоэля Матипа можно положиться".
"Если посмотреть, в прошлом "Ливерпуль" приглашал достойных защитников. Да, они потратились на Виргила Ван Дейка, а также подписали Конате, Энди Робертсона, Цимикаса".
"Этих четырех игроков, за которых они заплатили, недостаточно для клуба такого масштаба и для достижения поставленных перед ними целей".
"Мне кажется, "Ливерпулю" следовало пригласить защитника настоящего топ-уровня — кого-нибудь вроде Йошко Гвардиола. Он был доступен для трансфера. Следовало бы попытаться заполучить его", — цитирует Райта Liverpool Echo.
08.09.2023 15:00
Просмотров: 549
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ван Дейк и Хуйошко оба левоногие и играют слева
В Сити он пришел на смену левоногому Лапорту
Легенда Арсеноля с уровнем айкью равным номеру на его футболке: ЛФК надо было его купить и ставить в состав обоих
(ответить)
Да, это был очевидный трансфер еще и учитывая что сам футболист вроде болеет за лфк, но похожу важную роль сыграл факт того что нет лч
(ответить)
Челси надо было его брать. А то набрали всяких тумба-юмба шлак за оверпрайс.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий