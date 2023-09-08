Райт считает, что "Ливерпулю" следовало купить Гвардиола

Йошко Гвардиол Легенда "Арсенала" Ян Райт считает, что "Ливерпулю" следовало побороться за защитника Йошко Гвардиола минувшим летом.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп очень ограниченно инвестирует в оборону после приобретения Виргила Ван Дейка у "Саутгемптона" за 75 миллионов фунтов в январе 2018.

Минувшим летом оборонительная линяя "красных" и вовсе осталась без усиления — Клопп лишь пригласил в свою команду четырех новых полузащитников. По мнению Райта, Юргену стоило озаботиться покупкой защитника топ-уровня — вроде Гвардиола, который перешел в "Манчестер Сити" из "РБ Лейпциг" за 77 млн. фунтов.

"Если вы собираетесь играть с этими гибридными крайними защитниками, то я не уверен, что на Джо Гомеса или Жоэля Матипа можно положиться".

"Если посмотреть, в прошлом "Ливерпуль" приглашал достойных защитников. Да, они потратились на Виргила Ван Дейка, а также подписали Конате, Энди Робертсона, Цимикаса".

"Этих четырех игроков, за которых они заплатили, недостаточно для клуба такого масштаба и для достижения поставленных перед ними целей".

"Мне кажется, "Ливерпулю" следовало пригласить защитника настоящего топ-уровня — кого-нибудь вроде Йошко Гвардиола. Он был доступен для трансфера. Следовало бы попытаться заполучить его", — цитирует Райта Liverpool Echo.


Метки Гвардиол, Ливерпуль, Манчестер Сити, Райт

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2023 15:00

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  1. superglor 08.09.2023 15:45 # superglor
    Ван Дейк и Хуйошко оба левоногие и играют слева

    В Сити он пришел на смену левоногому Лапорту

    Легенда Арсеноля с уровнем айкью равным номеру на его футболке: ЛФК надо было его купить и ставить в состав обоих

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  2. tursa 08.09.2023 15:36 # tursa
    Да, это был очевидный трансфер еще и учитывая что сам футболист вроде болеет за лфк, но похожу важную роль сыграл факт того что нет лч

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  3. chelsea88 08.09.2023 15:11 # chelsea88
    Челси надо было его брать. А то набрали всяких тумба-юмба шлак за оверпрайс.

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