Мэддисон: "Переходил в "Тоттенхэм" не ради Кейна"
Полузащитник Джеймс Мэддисон заявил, что переход в "Тоттенхэм" не ради возможности играть вместе с нападающим Харри Кейном.
Мэддисон великолепно начал свою карьеру в "Тоттенхэме", забив два гола и отдав две результативные передачи в четырех матчах Премьер-Лиги после перехода из "Лестера" за 40 миллионов фунтов.
Мэддисон с самого начала знал, что Кейн может покинуть "Тоттенхэм", поэтому трансфер его партнера по сборной Англии в "Баварию" не застал Джеймса врасплох.
"Я был не настолько наивен, чтобы, отправляясь сюда, не понимать, что существует вероятность ухода Кейна из "Тоттенхэма". Я переходил в "Тоттенхэм" не ради Кейна".
"Я знал, что существует вероятность ухода Харри, но не все ощущалось мрачно. Также было хорошее ощущение от прихода нового тренера и новых игроков. Я не чувствовал, что остались какие-то проблемы после предыдущих тренеров".
"Скорее, были некоторые коннотации насчет негативного, оборонительного стиля игры. Каждый начинал с чистого листа, и вокруг этого клуба ощущалась действительно хорошая энергия".
"Думаю, Харри — лучший 9-й номер в футболе, и я был бы счастлив поиграть с ним больше, чем в паре предсезонных матчей. Но "Бавария" — это огромный клуб, и я желаю Харри всего наилучшего".
"Харри — наверное, лучший игрок, когда-либо выступавший за "Тоттенхэм", он определенно является один из великих. Он заслужил статус легенды, и ему больше нечего было доказывать".
"Но мы обладаем рядом других великолепных игроков в "Тоттенхэме", особенно в передней линии. Мы прониклись тем, как тренер хочет играть", — цитирует Мэддисона talkSPORT.
08.09.2023 14:00
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