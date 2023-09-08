Саттон: "Хендерсон уехал в Саудовскую Аравию из-за денег"

Джордан Хендерсон Бывший нападающий "Челси" Крис Саттон считает, что полузащитник Джордан Хендерсон уехал в Саудовскую Аравию из-за денег и должен был признать это.

В своем первом большом интервью после перехода в "Аль-Иттифак" из "Ливерпуля" 33-летний Хендерсон заявил, что решился на этот трансфер вовсе не из-за денег.

По словам Хендерсона, его привлекли амбиции "Аль-Иттифака" и всей саудовской лиги, а в "Ливерпуле" он перестал чувствовать себя желанным, и никто из боссов мерсисайдского клуба не попросил его остаться.

Саттон находит лукавством такого рода слова и считает, что Хендерсону стоило сказать правду.

"Все знают, что он уехал в Саудовскую Аравию из-за денег, не так ли? По сути это именно так. Я не знаю, почему ему просто не признать это и не сказать об этом. Думаю, каждый бы понял это".

"Знаете, если бы пару лет назад Джордана Хендерсона спросили насчет переезда в Саудовскую Аравию, где местная лига на подъеме, он бы не проявил никакого интереса".

"Единственный интерес для людей в переезде в Саудовскую Аравию связан с возможностью заработать огромные деньги. И знаете что? Это нормально. Так просто признай это. Не нужно говорить о культуре и о том, что люди прячут головы в песок".

"Единственный, кто здесь прячет свою голову в песок, это сам Джордан Хендерсон, и ему не следовало это делать".

"Этот переход слегка удивил меня, потому что по своему характеру Джордан всегда казался всем нам настоящим бойцом. Но я не понимаю этой болтовни о том, что он не чувствовал себя желанным".

"Он был связан контрактом с "Ливерпулем", и, возможно, он просто не мог смириться с тем, что ему придется сражаться за место в составе с игроками вроде Макаллистера и Собослаи", — сообщил Саттон Daily Mail.


Метки Аль-Иттифак, Ливерпуль, Саттон, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2023 13:00

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Последние комментарии:




  1. gary47 08.09.2023 14:15 # gary47
    Чего вы докопались до него? Ну хоть один игрок приезжающий в АПЛ объявляет, что приехал ради денег? Нет. Хотя очень часто именно из-за этого они и приезжают. Есть какие-то этические нормы, которые переходить нельзя. Нашли блин козла отпущения. Как бабки на лавке языками чешут...

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  2. largo-winch 08.09.2023 13:55 # largo-winch
    ебать копать всех волнует что Хендерсон самый высокооплачиваемый английский футболист всех времен

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  3. charmk 08.09.2023 13:45 # charmk
    просто по договору он получает деньги каждый раз, когда в интервью говорит что перешел не из-за денег.

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  4. beatles-red 08.09.2023 13:34 # beatles-red
    Он пошел в столовую ради еды
    Они пошли в аквапарк, ради плавания

    Это ж факт, а не тема для рассуждений

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