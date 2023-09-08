Саттон: "Хендерсон уехал в Саудовскую Аравию из-за денег"

Бывший нападающий "Челси" Крис Саттон считает, что полузащитник Джордан Хендерсон уехал в Саудовскую Аравию из-за денег и должен был признать это.

В своем первом большом интервью после перехода в "Аль-Иттифак" из "Ливерпуля" 33-летний Хендерсон заявил, что решился на этот трансфер вовсе не из-за денег.



По словам Хендерсона, его привлекли амбиции "Аль-Иттифака" и всей саудовской лиги, а в "Ливерпуле" он перестал чувствовать себя желанным, и никто из боссов мерсисайдского клуба не попросил его остаться.



Саттон находит лукавством такого рода слова и считает, что Хендерсону стоило сказать правду.



"Все знают, что он уехал в Саудовскую Аравию из-за денег, не так ли? По сути это именно так. Я не знаю, почему ему просто не признать это и не сказать об этом. Думаю, каждый бы понял это".



"Знаете, если бы пару лет назад Джордана Хендерсона спросили насчет переезда в Саудовскую Аравию, где местная лига на подъеме, он бы не проявил никакого интереса".



"Единственный интерес для людей в переезде в Саудовскую Аравию связан с возможностью заработать огромные деньги. И знаете что? Это нормально. Так просто признай это. Не нужно говорить о культуре и о том, что люди прячут головы в песок".



"Единственный, кто здесь прячет свою голову в песок, это сам Джордан Хендерсон, и ему не следовало это делать".



"Этот переход слегка удивил меня, потому что по своему характеру Джордан всегда казался всем нам настоящим бойцом. Но я не понимаю этой болтовни о том, что он не чувствовал себя желанным".



"Он был связан контрактом с "Ливерпулем", и, возможно, он просто не мог смириться с тем, что ему придется сражаться за место в составе с игроками вроде Макаллистера и Собослаи", — сообщил Саттон Daily Mail.