Саттон: "Хендерсон уехал в Саудовскую Аравию из-за денег"
Бывший нападающий "Челси" Крис Саттон считает, что полузащитник Джордан Хендерсон уехал в Саудовскую Аравию из-за денег и должен был признать это.
В своем первом большом интервью после перехода в "Аль-Иттифак" из "Ливерпуля" 33-летний Хендерсон заявил, что решился на этот трансфер вовсе не из-за денег.
По словам Хендерсона, его привлекли амбиции "Аль-Иттифака" и всей саудовской лиги, а в "Ливерпуле" он перестал чувствовать себя желанным, и никто из боссов мерсисайдского клуба не попросил его остаться.
Саттон находит лукавством такого рода слова и считает, что Хендерсону стоило сказать правду.
"Все знают, что он уехал в Саудовскую Аравию из-за денег, не так ли? По сути это именно так. Я не знаю, почему ему просто не признать это и не сказать об этом. Думаю, каждый бы понял это".
"Знаете, если бы пару лет назад Джордана Хендерсона спросили насчет переезда в Саудовскую Аравию, где местная лига на подъеме, он бы не проявил никакого интереса".
"Единственный интерес для людей в переезде в Саудовскую Аравию связан с возможностью заработать огромные деньги. И знаете что? Это нормально. Так просто признай это. Не нужно говорить о культуре и о том, что люди прячут головы в песок".
"Единственный, кто здесь прячет свою голову в песок, это сам Джордан Хендерсон, и ему не следовало это делать".
"Этот переход слегка удивил меня, потому что по своему характеру Джордан всегда казался всем нам настоящим бойцом. Но я не понимаю этой болтовни о том, что он не чувствовал себя желанным".
"Он был связан контрактом с "Ливерпулем", и, возможно, он просто не мог смириться с тем, что ему придется сражаться за место в составе с игроками вроде Макаллистера и Собослаи", — сообщил Саттон Daily Mail.
08.09.2023 13:00
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Чего вы докопались до него? Ну хоть один игрок приезжающий в АПЛ объявляет, что приехал ради денег? Нет. Хотя очень часто именно из-за этого они и приезжают. Есть какие-то этические нормы, которые переходить нельзя. Нашли блин козла отпущения. Как бабки на лавке языками чешут...
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ебать копать всех волнует что Хендерсон самый высокооплачиваемый английский футболист всех времен
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просто по договору он получает деньги каждый раз, когда в интервью говорит что перешел не из-за денег.
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Он пошел в столовую ради еды
Они пошли в аквапарк, ради плавания
Это ж факт, а не тема для рассуждений
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