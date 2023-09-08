Мерсон раскритиковал Саутгейта за выбор полузащитников

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон раскритиковал главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта за выбор полузащитников на матчи против Украины и Шотландии.

К некоторому удивлению, на предстоящие матчи Саутгейт вызвал 33-летнего Джордана Хендерсона, уехавшего в Саудовскую Аравию, а также Калвина Филлипса, который сыграл шесть минут за "Манчестер Сити" в этом сезоне.



При этом Саутгейт проигнорировал Джеймса Уорд-Проуза, который блестяще начал свою карьеру в "Вест Хэме", и такой выбор шокирует Мерсона.



"Когда огласили состав, то Трент Александер-Арнольд был назван среди полузащитников. На месте Джеймса Уорд-Проуза вы бы подумали: "Я никогда не сыграю за сборную Англии".



"У вас есть тот, кто играет в Саудовской Аравии перед 6,000 зрителей каждую неделю, и есть Уорд-Проуз, который очень хорошо играет за "Вест Хэм". Он один из тех, кто может менять игру, но его проигнорировали. Это нелепо".



"А Александер-Арнольд — защитник. В полузащите он сыграл один матч за сборную Англии — против Мальты. Серьезно?.. Мальта. Я ожидаю, что любой профессиональный футболист из Премьер-Лиги сможет хорошо сыграть в полузащите против Мальты".



"А как насчет Калвина Филлипса? Он вообще не играет в футбол".



"В мои времена, если бы Газза (Пол Гаскойн) не играл, его бы не вызвали — а он был лучшим игроком на миллион миль вперед".



"Если бы Гарету Саутгейту, когда он играл в свой лучший футбол за "Астон Виллу", предпочли центрального защитника, который не играет за свой клуб, он был бы в ярости. Да и кто бы не был?"



"Гарет скажет: "Эти игроки меня не подводили". Но в этом и проблема — в день, когда они подведут, он окажется в большой беде. Он ставит на кон свою шею", — сообщил Мерсон Sky Sports.