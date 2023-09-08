Мерсон раскритиковал Саутгейта за выбор полузащитников
Легенда "Арсенала" Пол Мерсон раскритиковал главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта за выбор полузащитников на матчи против Украины и Шотландии.
К некоторому удивлению, на предстоящие матчи Саутгейт вызвал 33-летнего Джордана Хендерсона, уехавшего в Саудовскую Аравию, а также Калвина Филлипса, который сыграл шесть минут за "Манчестер Сити" в этом сезоне.
При этом Саутгейт проигнорировал Джеймса Уорд-Проуза, который блестяще начал свою карьеру в "Вест Хэме", и такой выбор шокирует Мерсона.
"Когда огласили состав, то Трент Александер-Арнольд был назван среди полузащитников. На месте Джеймса Уорд-Проуза вы бы подумали: "Я никогда не сыграю за сборную Англии".
"У вас есть тот, кто играет в Саудовской Аравии перед 6,000 зрителей каждую неделю, и есть Уорд-Проуз, который очень хорошо играет за "Вест Хэм". Он один из тех, кто может менять игру, но его проигнорировали. Это нелепо".
"А Александер-Арнольд — защитник. В полузащите он сыграл один матч за сборную Англии — против Мальты. Серьезно?.. Мальта. Я ожидаю, что любой профессиональный футболист из Премьер-Лиги сможет хорошо сыграть в полузащите против Мальты".
"А как насчет Калвина Филлипса? Он вообще не играет в футбол".
"В мои времена, если бы Газза (Пол Гаскойн) не играл, его бы не вызвали — а он был лучшим игроком на миллион миль вперед".
"Если бы Гарету Саутгейту, когда он играл в свой лучший футбол за "Астон Виллу", предпочли центрального защитника, который не играет за свой клуб, он был бы в ярости. Да и кто бы не был?"
"Гарет скажет: "Эти игроки меня не подводили". Но в этом и проблема — в день, когда они подведут, он окажется в большой беде. Он ставит на кон свою шею", — сообщил Мерсон Sky Sports.
08.09.2023 12:00
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ну и в чем он не прав
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Саутгейт так же тренер как Поттер, Лэмпард, Невилл, Скоулз, Терри, де Бур, Роджерс. Как его назначили на такую должность не понятно. Англия скоро будет праздновать 100 летие со дня победы на ЧМ. Стыдно, иметь такой состав и ни разу не выиграть за последние 20 лет.
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