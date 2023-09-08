Амрабат возвращается из сборной Марокко с травмой

Новичок "Манчестер Юнайтед" Софьян Амрабат покинул расположение сборной Марокко с травмой.

На днях в прессе появились слухи, что во время процедуры медобследования у Амрабата была обнаружена небольшая травма, но поскольку это был заключительный день летнего трансферного окна, "Юнайтед" решил не отказываться от аренды игрока у "Фиорентины".



Сейчас информация о травме нашла подтверждение, потому что Амрабат, посетив расположение сборной Марокко, которая готовится к матчам против Либерии и Буркина-Фасо, был отправлен в свой новый клуб на лечение.



Ссылаясь на свой источник среди персонала "Юнайтед", Daily Mirror называет проблему 27-летнего полузащитника "незначительной травмой спины". У Софьяна есть хорошие шансы дебютировать за "красных дьяволов" в ближайшем матче — против "Брайтона" 16 сентября.