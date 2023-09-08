Ван Дейк сделал признание насчет своего удаления против "Ньюкасла"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк признал, что его поведение при удалении в матче против "Ньюкасла" не было нормальным.

Напомним, Ван Дейк был удален с поля "Сент-Джеймс Парк" за фол последней надежды на Александере Исаке в первом тайме.



Увидев красную карточку, Ван Дейк принялся спорить с рефери и даже выругался в адрес четвертого арбитра, за что в его адрес были выдвинуты обвинения в неподобающем поведении.



Спустя полторы недели 32-летний голландец осмыслил свой поступок, но все равно считает, что он и команда хорошо начали новый сезон.



"Такое поведение не является типичным для меня, но это все равно красная карточка. Я никогда не получал красную карточке в "Ливерпуле" прежде, и кажется, это только четырежды случалось за всю мою карьеру. В остальном я по-прежнему думаю, что хорошо начал сезон".



"Я чувствую, что в хорошей форме и силен. Думаю, мы провели хорошие матчи против "Челси" и "Борнмута". За исключением красной карточки, старт можно назвать нормальным. Мне не терпится вернуться", — цитирует Ван Дейка Daily Mirror.